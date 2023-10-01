Как похудеть раз и навсегда без всяких диет 5 1.10.2023, 15:27

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Метод, который работает.

Сайт tsn.ua рассказал о единственном правильном способе, который поможет похудеть и не возвращать лишние килограммы.

Чтобы нормально функционировали все системы организма, нужна энергия. Когда мы пьем и едим, организм получает эту энергию.

Как известно, количество энергии измеряется калориями.

Когда мы потребляем больше калорий, чем тратим, энергия никуда не девается и откладывается на боках, животе, одним словом – в виде жировых отложений. Поэтому если определенное время потреблять больше калорий, то есть энергии, чем тратить, мы будем набирать вес, полнеть.

Поэтому похудение – это вопрос общей калорийности рациона, не более. Не жиров, не углеводов, даже не белков, а именно того количества калорий, которое мы потребляем.

Все результативные диеты построены на одном принципе – человек ест калорий меньше, чем тратит. Вот и все, по-другому похудеть невозможно.

Что не нужно делать, если вы хотите похудеть раз и навсегда

Голодать

Если человек полностью отказывается от еды, в организм не поступают важные нутриенты – белки, незаменимые кислоты, витамины и минералы. Все это сказывается на самочувствии, здоровье. И рано или поздно после окончания голодовки вес не только возвращается, но и наверстывает упущенное.

Использование монодиет

Все монодиеты построены на принципе потребления в течение определенного времени только одного продукта, что в 100% случаев приводит к дефициту питательных веществ и обострению болезней. А после завершения такой диеты – до новых килограммов.

Использование жиросжигателей, чая для похудения и т.п.

Люди продолжают верить в волшебные средства для похудения, но которые могут помочь сбросить вес на время и в конце концов навредить здоровью. Если не есть меньше, чем использовать, никакое волшебное средство не поможет.

Полный отказ от выпечки, сладостей, жареной пищи

Хотя во всех диетах требуется отказаться от этих вредных продуктов, и они действительно вредные, но если вы хотите похудеть без диет и не набирать вес, хотя бы иногда в вашем рационе должна быть пища, которую вы любите. Но редко и в контролируемых количествах. Иначе сорветесь рано или поздно. Поскольку "запретный плод" является особым привлекательным, вы его попробуете и даже переедите. Наша природа устроена так, что когда нам что-нибудь запрещают, нам еще больше этого хочется.

Доказано, что если человек в целом ест калорий меньше, чем тратит, небольшие включения в рацион "нездоровой" пищи рганизм не заметит. Зато человек будет находиться в прекрасном настроении от того, как худеет.

Поэтому подытоживая относительно диет, какими бы они "эффективны" ни были – временные изменения ведут к временному результату, и как только человек возвращается к старым привычкам в потреблении, он возвращает свое "старое" тело.

Как правильно худеть

Худеть нужно медленно

Эксперты рекомендуют худеть постепенно, теряя не больше полутора, одного кг в неделю. Исключение составляют случаи ожирения – в таком случае человек может терять более 1 кг в неделю, но под наблюдением врача. В целом здесь закономерность следующая – чем меньше у человека лишних килограммов, тем меньше веса он должен терять за неделю.

Постоянный контроль калорий

Невозможно похудеть, если не контролировать количество потребленных калорий. Подсчитывать калории можно путем взвешивания пищи и с помощью ложек и чашек в качестве инструмента для измерения объема продукта.

Такая мера, как подсчет калорий, крайне необходима для похудения, как следствие, вы будете понимать, сколько пищи нужно есть. А со временем научитесь на глаз определять, сколько и чего именно нужно есть, чтобы контролировать свой вес.

Чтобы похудеть навсегда, еда должна быть сбалансированной и разнообразной

В рационе должны быть белок, жиры, углеводы, витамины, минералы, что поможет поддерживать не только правильный вес, но и хорошее самочувствие и здоровье.

Эксперты рекомендуют постоянно употреблять:

цельнонозерновые крупы и хлеб, бобовые,

белок с низким содержанием жира – это мясо птицы, рыба, нежирные молочные продукты,

много овощей и регулярно фрукты,

полезные жиры – оливковое, льняное масло, орехи, жирную рыбу, авокадо.

Двигайтесь больше, чем всегда

Физическая нагрузка и движение в целом не являются главным фактором похудения, ведь, как мы отмечали, снижение веса практически на 100% зависит от рациона. Однако физически активные люди тратят больше энергии, а также обладают крепким здоровьем. Поэтому они могут не так ограничивать себя в еде, как те люди, которые не двигаются и не тратят энергии на это. Необязательно насиловать себя особыми нагрузками, занимайтесь тем видом физической активности, который вам нравится.

Не только взвешивайтесь, но и измеряйте объемы

Хороший способ отслеживания прогресса похудения – снятие измерений объема талии и бедер и других объемов тела. Взвешивание может быть только одним из дополнительных методов оценки результатов. Если объемы значительно уменьшаются, а уменьшение веса не столь заметно, это свидетельствует о правильном похудении – что вы теряете то, что нужно – жировую массу, а не мышцы.

Если вы хотите не просто меньше весить, а выглядеть хорошо – оценивайте результат по отражению в зеркале.

Примерное меню для похудения

Рацион на один день для человека с небольшим уровнем двигательной активности.

Завтрак: 2 яйца пашот, гречневая каша 150 г, салат из рукколы, твердого сыра и груши, заправленный бальзамическим уксусом, одно крупное яблоко, чай с лимоном.

Обед: запеченный картофель в мундирах 150 г, филе хека тушеное 150 г, брокколи на пару, средний банан, чашка кофе.

Перекус: горсть орехов, апельсин, кусочек черного шоколада 15 г, стакан молока 1,5% жирности.

Ужин: запеченное куриное филе 100 г, салат из помидор, авокадо и красного лука, заправленный оливковым маслом и бальзамическим соусом, кусочек хлеба, йогурт, стакан воды.

Меню для похудения может быть разнообразным и вкусным, может содержать даже небольшой кусочек шоколада. Правильно подобранный рацион по распределению ингредиентов и по количеству калорий поможет похудеть правильно – с пользой для здоровья и навсегда.

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