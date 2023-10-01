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Во Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы

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  • 1.10.2023, 15:50
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Во Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы

Их пришлось отключить.

В связи с введенными Евросоюзом санкциями против России во Владивостоке прекратили работу паркоматы. Об этом сообщает «Медуза».

По данным издания, оператор парковок во Владивостоке «Цифровое Приморье» был вынужден 1 октября отключить установленные в центре города паркоматы.

Как пояснили в компании, такое решение было принято после того, как компания Flowbird сообщила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов из-за санкций, наложенных на Россию Евросоюзом.

Компания, заявили в «Цифровом Приморье», производит анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования. Тем временем водителей попросили пользоваться другими способами оплаты парковки.

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