Во Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы

Во Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы1
- 1.10.2023, 15:50
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Их пришлось отключить.
В связи с введенными Евросоюзом санкциями против России во Владивостоке прекратили работу паркоматы. Об этом сообщает «Медуза».
По данным издания, оператор парковок во Владивостоке «Цифровое Приморье» был вынужден 1 октября отключить установленные в центре города паркоматы.
Как пояснили в компании, такое решение было принято после того, как компания Flowbird сообщила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов из-за санкций, наложенных на Россию Евросоюзом.
Компания, заявили в «Цифровом Приморье», производит анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования. Тем временем водителей попросили пользоваться другими способами оплаты парковки.