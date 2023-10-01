«Собирай вещи, ты едешь учиться в Испанию» 2 1.10.2023, 16:02

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Как белорусы открыли ресторан испанской кухни в Белостоке.

Дмитрий и Алла мечтали о своём ресторане ещё в Беларуси, но открыли его в Польше. В 2016 году семья белорусов из Бреста решила поменять свою жизнь и переехала в польский Белосток. За шесть лет работы у белорусов были взлёты и падения, но их бизнес успешно функционирует и пользуется спросом у жителей Белостока. MOST рассказал историю беларусов.

Мечта — маленький ресторанчик

До 2016 года Дмитрий ездил в Польшу на подработку, как и многие жители приграничных районов Беларуси. Однажды он увидел объявление о продаже греческого ресторана в центре Белостока. В тот момент он вспомнил о жене и её мечте — иметь маленький ресторанчик. Для начала Дмитрий позвонил по номеру в объявлении, чтобы узнать условия продажи заведения.

— Была неплохая сумма, озвучивать не буду. Позвонил жене, спросил, готова ли она на переезд, чтобы осуществить свою мечту. Алла согласилась. Приехала, мы вместе сходили на встречу с владельцами и согласились выкупить бизнес.

Фирма за три дня и учёба в Испании

Чтобы выкупить ресторан, белoрусам нужно было открыть фирму. На это им понадобилось всего три дня.

— Вот так за пару дней у нас поменялась жизнь. Открыли фирму, купили ресторан и переехали жить в другую страну. После покупки стоял вопрос: «А какая кухня будет у нас в заведении?». Мы покупали греческий ресторан, и за углом работал похожий. Думали про белoрусскую кухню, но в центре Белостока на тот момент уже несколько лет работал такой ресторан. И перебить его было бы очень сложно. Объездили весь Белосток, побывали почти во всех ресторанах, чтобы понять, что нам нужно.

Белiрусы пришли к выводу, что в польском городе не хватает испанской кухни — заведения с морепродуктами. Чтобы освоить эту кухню, жена Дмитрия Алла поехала учиться готовке у испанских поваров в Бильбао.

— После принятия решения позвонил жене и сказал: «Собирай вещи, ты едешь учиться в Испанию». Сразу же ей купили билеты в Бильбао, и она полетела. Часами находились с поварами на кухне, а переводчик ей всё переводил. Пока Алла училась, я делал ремонт в нашем ресторане. И сразу после приезда жены наш ресторан открыл свои двери. Так появилась новая точка в Белостоке с испанской кухней. Мы стали делать упор на морепродукты. Назвали ресторан Oliwa — потому что в испанской кухне фактически всё готовится на оливковом масле или с оливками.

Пережить локдаун

До 2020 года беларусы развивали свой ресторан и привлекали клиентов. Но случилась пандемия, в Польше начались локдауны. Многие заведения закрылись, Дмитрий и Алла тоже были на грани закрытия своего ресторана.

— В первый год работы было сложно, соседи посматривали с недоверием, так как мы белoрусы. Это сейчас уже все знают и все готовы чем-то помочь. Это приходит с годами, ты становишься своим. А поначалу нужно было пахать. Серьёзные проблемы у нас начались во время пандемии: локдауны — прибыль минимальная. К концу пандемии стало легче: мы продавали продукцию на вынос. Люди заказали — мы приготовили и отдали. Уже хоть что-то. Хозяин помещения вошёл в положение и сделал хорошую скидку на аренду на время локдауна. Потом нам банк помог «короновирусной» субсидией — так польское государство поддерживало малый бизнес во время пандемиии. Через 1,5 года нужно было выплатить только 20% от общей суммы. Вот так мы пережили кризис.

Качество и отношение

После пандемии начался подъем бизнеса. Дмитрий считает, что это связано с тем, что люди соскучились по ресторанам и барам. Поток посетителей рос с каждым днём.

— И вот нам уже 6 лет и мы продолжаем работать. Залог успеха в отношении к своей работе. Почти весь наш персонал — белoрусы. Мы им сразу сказали, что в работе главное качество и отношение. Если будет хорошая кухня и обслуживание, клиент всегда вернётся. Поляки очень привередливый народ, их внимание нужно заслужить Сейчас мы с женой и сами можем обслужить гостей, так как многие клиенты уже стали нашими хорошими друзьями.

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