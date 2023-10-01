закрыть
1 октября 2023, воскресенье, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Собирай вещи, ты едешь учиться в Испанию»

2
  • 1.10.2023, 16:02
  • 2,298
«Собирай вещи, ты едешь учиться в Испанию»

Как белорусы открыли ресторан испанской кухни в Белостоке.

Дмитрий и Алла мечтали о своём ресторане ещё в Беларуси, но открыли его в Польше. В 2016 году семья белорусов из Бреста решила поменять свою жизнь и переехала в польский Белосток. За шесть лет работы у белорусов были взлёты и падения, но их бизнес успешно функционирует и пользуется спросом у жителей Белостока. MOST рассказал историю беларусов.

Мечта — маленький ресторанчик

До 2016 года Дмитрий ездил в Польшу на подработку, как и многие жители приграничных районов Беларуси. Однажды он увидел объявление о продаже греческого ресторана в центре Белостока. В тот момент он вспомнил о жене и её мечте — иметь маленький ресторанчик. Для начала Дмитрий позвонил по номеру в объявлении, чтобы узнать условия продажи заведения.

— Была неплохая сумма, озвучивать не буду. Позвонил жене, спросил, готова ли она на переезд, чтобы осуществить свою мечту. Алла согласилась. Приехала, мы вместе сходили на встречу с владельцами и согласились выкупить бизнес.

Фирма за три дня и учёба в Испании

Чтобы выкупить ресторан, белoрусам нужно было открыть фирму. На это им понадобилось всего три дня.

— Вот так за пару дней у нас поменялась жизнь. Открыли фирму, купили ресторан и переехали жить в другую страну. После покупки стоял вопрос: «А какая кухня будет у нас в заведении?». Мы покупали греческий ресторан, и за углом работал похожий. Думали про белoрусскую кухню, но в центре Белостока на тот момент уже несколько лет работал такой ресторан. И перебить его было бы очень сложно. Объездили весь Белосток, побывали почти во всех ресторанах, чтобы понять, что нам нужно.

Белiрусы пришли к выводу, что в польском городе не хватает испанской кухни — заведения с морепродуктами. Чтобы освоить эту кухню, жена Дмитрия Алла поехала учиться готовке у испанских поваров в Бильбао.

— После принятия решения позвонил жене и сказал: «Собирай вещи, ты едешь учиться в Испанию». Сразу же ей купили билеты в Бильбао, и она полетела. Часами находились с поварами на кухне, а переводчик ей всё переводил. Пока Алла училась, я делал ремонт в нашем ресторане. И сразу после приезда жены наш ресторан открыл свои двери. Так появилась новая точка в Белостоке с испанской кухней. Мы стали делать упор на морепродукты. Назвали ресторан Oliwa — потому что в испанской кухне фактически всё готовится на оливковом масле или с оливками.

Пережить локдаун

До 2020 года беларусы развивали свой ресторан и привлекали клиентов. Но случилась пандемия, в Польше начались локдауны. Многие заведения закрылись, Дмитрий и Алла тоже были на грани закрытия своего ресторана.

— В первый год работы было сложно, соседи посматривали с недоверием, так как мы белoрусы. Это сейчас уже все знают и все готовы чем-то помочь. Это приходит с годами, ты становишься своим. А поначалу нужно было пахать. Серьёзные проблемы у нас начались во время пандемии: локдауны — прибыль минимальная. К концу пандемии стало легче: мы продавали продукцию на вынос. Люди заказали — мы приготовили и отдали. Уже хоть что-то. Хозяин помещения вошёл в положение и сделал хорошую скидку на аренду на время локдауна. Потом нам банк помог «короновирусной» субсидией — так польское государство поддерживало малый бизнес во время пандемиии. Через 1,5 года нужно было выплатить только 20% от общей суммы. Вот так мы пережили кризис.

Качество и отношение

После пандемии начался подъем бизнеса. Дмитрий считает, что это связано с тем, что люди соскучились по ресторанам и барам. Поток посетителей рос с каждым днём.

— И вот нам уже 6 лет и мы продолжаем работать. Залог успеха в отношении к своей работе. Почти весь наш персонал — белoрусы. Мы им сразу сказали, что в работе главное качество и отношение. Если будет хорошая кухня и обслуживание, клиент всегда вернётся. Поляки очень привередливый народ, их внимание нужно заслужить Сейчас мы с женой и сами можем обслужить гостей, так как многие клиенты уже стали нашими хорошими друзьями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип