Потери России в Украине: ВСУ установили два новых рекорда 1 1.10.2023, 16:06

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В сентябре украинские бойцы уничтожили рекордное количество российской артиллерии и автотранспорта.

В сентябре 2023-го года два из трех ожидаемых рекордов Вооруженных сил Украины по уничтожению российской техники реализовались, при этом один из них весьма превзошел ожидания, сообщает украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, ВСУ в сентябре уничтожили рекордное количество российской артиллерии и автотранспорта.

«За сентябрь было уничтожено рекордное количество российской артиллерии, а именно - 947 единиц. Это обусловлено тем, что у россиян ускоряется деградация контрбатарейной борьбы, в следствие использования все более примитивных и отсталых артиллерийских средств. Кроме того, рост количества буксируемой ствольной артиллерии, с низкой мобильностью, снижение дальности и точности стрельбы, а также износ орудий - все это приводит к таким высоким показателям потерь», - отметил Коваленко.

Что касается количества уничтоженного автотранспорта российских войск, эксперт сообщил, что ВСУ удалось «минуснуть» всего 874 единицы:

«Больше чем в рекордном марте 2022 года, когда российские логистические колонны жглись в режиме нон-стоп. И, как не странно, рекордсменом среди плацдармов, на которых были сожжены российские автотранспортные средства, стала Запорожская область».

Также Коваленко добавил, что не удалось установить рекорд по уничтожению РСЗО россиян.

«Их было уничтожено за сентябрь - 63, что является вторым результатом за весь период полномасштабной войны. И этот высокий показатель является следствием нехватки дальнобойной ствольной артиллерии у российских войск и необходимостью подтягивания реактивных систем ближе к линии боевого столкновения», - сделал вывод обозреватель.

Сентябрь «закрывается» с очень обнадеживающими показателями, считает Коваленко:

«Те темпы и объёмы, с которыми уничтожается российская артиллерия, не дают возможности российскому ВПК не то, чтобы полноценно компенсировать потери, а даже заводят их в глубокий минус, из которого можно будет выбраться только посредством поставок из третьей страны. И актуальным для командования российских войск становится не только вопрос - где взять снаряды, но и где брать орудия, из которых ими надо стрелять».

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