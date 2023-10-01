Куда дрейфует Казахстан? 1.10.2023, 16:16

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Токаев после российской агрессии против Украины дистанцируется от Кремля.

Астана будет строго следовать западным санкциям в отношении России и не собирается искать путей в обход введенных ограничений. Об этом на днях сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Берлине по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать режиму санкций, – сказал Токаев. – Мы поддерживаем контакты с соответствующими организациями для соблюдения санкционного режима, и я думаю, что с немецкой стороны не должно быть никаких опасений по поводу возможных действий, направленных на обход санкционного режима».

По мнению ряда экспертов, Казахстан после российской агрессии против Украины начал дистанцироваться от Москвы. Так, в частности, Астана не признала оккупированные территории Украины частью Российской Федерации, передает «Голос Америки».

В то же время казахстанские компании неоднократно обвинялась в предоставлении России различных товаров, находящихся под санкциями Запада.

Реагируя на последние заявления президента Казахстана, 29 сентября в МИД РФ выразили надежду на то, что отношения Москвы с Астаной все же останутся неизменными, отметив, что российско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество «приносит большую выгоду обеим странам».

Находясь в Берлине, Касым-Жомарт Токаев также заявил, что выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной и мирные переговоры на основании устава ООН. «Нужно прекращать взаимные обвинения и вести переговоры, чтобы найти варианты, которые устроят обе стороны», – сказал Токаев.

Заявление Токаева хорошо иллюстрирует давно наметившуюся тенденцию ослабления притяжения Москвы как центра влияния в Евразии, считает политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, именно благодаря Путину этот процесс в последнее время заметно ускорился.

«Россия перестает быть притягательным полюсом для окружающих её государств, образовавшихся после распада Советского Союза, – добавил он. – От Москвы на глазах последовательно «отваливаются» Грузия, Молдова, Армения, Казахстан, не говоря уж про Украину. Проблема в том, что у Кремля не оказалось мягкой силы, а есть только грубая сила, да и та, как выясняется, плохо работает».

Казахстан аккуратно, сдержанно, шаг за шагом отдаляется от России и всё больше занимает, как минимум, позицию в трехполюсном мире: с одной стороны – Китай, с другой – Россия, с третьей – условный Запад, констатировал Дмитрий Орешкин:

«В Германии Токаев продемонстрировал лояльность западному миру, и в этом смысле для него складывается многополярная ситуация, в которой Москве остается всё меньше и меньше места. Зададимся вопросом: а чем сегодняшняя Россия для Казахстана привлекательна? Технологии страна может получать на Западе, инвестиции – в Китае. Поэтому Путин, который не может ничего предложить кроме силового ресурса, просто для Токаева не слишком интересен. И когда ему надо выбирать между Западом и Москвой, он выбирает Запад».

Как представляется политологу, в этом проявляются признаки долгосрочного стратегического поражения Путина. Вдобавок ко всему у Москвы сейчас практически нет никаких рычагов давления на Астану.

«Путин, конечно, по традиции может спровоцировать какие-то этнические конфликты в Казахстане. Но в общем, такая политика повсеместно терпит крах. Поэтому российскому президенту остается только с досадой «щелкать клювом» и делать вид, что ничего особенного не происходит. Впрочем, в пропагандистских Z-патриотических пабликах уже появляются публикации о том, что число врагов растет, что Запад их перекупил и так далее. Но если ты во всех кидаешься камнями и ничего другого предложить не можешь, то, естественно, вокруг тебя и будут одни враги. Это закономерно», – резюмировал Дмитрий Орешкин.

В свою очередь, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заметил, что ничего нового для себя из сказанного Токаевым он не услышал. По его словам, всё это казахстанский президент говорил ранее, и не раз.

«В частности, что российско-украинский конфликт нужно решать мирными средствами на основе Устава ООН, – подчеркнул он. – Это важная формулировка. Здесь имеется в виду сохранение территориальной целостности (Украины), то есть учитывается этот принцип. Дальше Токаев сказал, что Казахстан обещает следовать санкционному режиму, наложенному на Россию Западом. Он также об этом и раньше говорил».

Так что никаких особо новых элементов отдаления от Москвы в берлинской речи казахстанского лидера выделить нельзя, полагает Аркадий Дубнов:

«Напротив, он еще раз подчеркнул, что у Казахстана с Россией дружественные отношения, нет проблем с точки зрения пограничных споров, границы между странами демаркированы. Недавно проходили встречи четырех премьер-министров России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси в Астане, и там обсуждались очень конкретные вопросы – в первую очередь в российско-казахстанском трэке в попытке обеспечить наиболее оптимальные варианты сотрудничества (при условии соблюдения) санкционного режима».

Астана, естественно, не хочет попасть под вторичные санкции, подытожил эксперт.

В соответствии с 11-м пакетом санкций ЕС стремится пресечь реэкспорт товаров двойного назначения третьими странами в Россию, а кроме того, вводит меры, направленные на ограничение экспорта отдельных видом товаров в государства, не поддерживающие санкции.

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