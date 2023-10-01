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«Если ударить или с силой облокотиться на кузов машины, то будет вмятина»

  • 1.10.2023, 16:25
«Если ударить или с силой облокотиться на кузов машины, то будет вмятина»

Мнение владельца VW Polo.

Елена побывала во многих автосалонах Минска в поисках седана либо хэтчбека с автоматической коробкой передач. Почему был выбран Volkswagen Polo, оправдал ли автомобиль надежды, с какими проблемами пришлось столкнуться? Об этом она рассказала abw.by.

– Покупкой машины я озаботилась в октябре 2020 года. У меня были определенные требования. Стала смотреть, что предлагается в салонах Hyundai, Kia и других. Помимо седанов и хэтчбеков, интересным вариантом показался также кроссовер Geely Coolray – брала его на тест-драйв.

Что касается Polo, на тест-драйве он не понравился – постоянно дергался. Как объяснил представитель дилера, который со мной ездил, блок управления «автоматом» приноравливается к манере езды предыдущего водителя, и пока он не адаптируется к следующему водителю, рывки неизбежны.

И когда я купила автомобиль, убедилась, что это действительно так. Как только «автомат» ко мне привык, всё стало нормально. Сейчас к коробке никаких претензий – очень нравится, как она работает.

Но если вернуться к покупке, то всё решила цена. Может быть, потому, что эта модель только появилась в продаже, дилер, чтобы ее раскрутить, стал проводить какие-то акции. Это моё предположение, возможно, я ошибаюсь, но нам сразу предложили скидку 5 тысяч рублей от первоначальной цены, а также подарили комплект зимних колес, коврики и еще что-то.

Опять же машину я хотела в максимальной комплектации. Благодаря скидке оказалось, что все конкуренты с похожим оснащением дополнительными опциями значительно дороже. А если так, зачем мне было переплачивать за Kia, Hyundai или Skoda? В общем, звезды сошлись конкретно на этом автомобиле.

Двигатель бензиновый 1.6 MPI. Мне динамики хватает на все случаи жизни. В городе или на трассе не бывает ощущения, что я торможу поток и кому-то мешаю ехать.

На топливе не экономлю: летом езжу с кондиционером, зимой работает печка и обогревы. Плюс к этому машина часто бывает загруженной – это или полный салон людей, либо битком забитый багажник, либо и то и другое вместе. Это вес, на который надо тратить дополнительное топливо.

Основной маршрут – на работу и назад. До работы 16 километров. Часть пути еду по городу, часть – по МКАД. По данным компьютера, в среднем расходуется в районе 8,1-8,3 литра на 100 километров. При движении по трассе моментальный расход около 5,9-6,1.

Первоначально обслуживались на сервисе дилера. Сейчас масло меняют на станции Shell. Обходится замена вместе с масляным и воздушным фильтром в 100 долларов. Если бы продолжала ездить к дилеру, стоило бы обслуживание вдвое дороже.

По двигателю, коробке передач, подвеске и тормозам никаких вопросов, но проблемы были, несмотря на то что автомобиль новый. На ходу постукивала крышка багажника. Если честно, я этого не слышала – услышал более опытный супруг. Когда он подсказал, стала прислушиваться – действительно какой-то стук есть, но меня он не раздражал.

Видимо, это был заводской дефект, который проявил себя на многих Polo, потому что производитель объявил отзывную кампанию. Наша машина в нее попала – ровно год назад на официальном сервисе бесплатно заменили пластмассовые упоры крышки.

И тогда же, видимо, в рамках той же отзывной кампании проводилось, как записано в наряде-заказе, восстановление покрытия на масляном поддоне коробки передач и установка новых болтов. Это тоже делалось по заводской гарантии в течение одного рабочего дня.

Больше всего раздражает, что эпизодически «глючит» дисплей. Это бывает в холодное время года или когда влажно: утром садишься за руль, заводишь двигатель, но экран не включается. Последний раз случилось такое весной. А в нем не только радио, но, что важнее, и камера заднего вида, и телефон. То есть ты остаешься без глаз и ушей. Если отключить зажигание, а затем включить, дисплей может заработать, а может не работать до самого вечера, пока не надо ехать домой. Прямо какая-то лотерея.

Когда это случилось впервые, я была просто в бешенстве, но проблема заключается в том, что к дилеру надо ехать, когда дисплей не включился, а я не могу вместо работы отправиться на сервис. И не факт, что он не заработает, когда я приеду на СТО. А там только разведут руками: всё исправно, определить причину «глюков» не можем. В результате до сих пор так и езжу. А из интернета узнала, что в России отзывали машины именно из-за дисплея. Проверяла по VIN – Polo из той партии, которые продавались на нашем рынке, почему-то не вошли в список отзывных.

В серьезных недостатках Polo – очень слабый металл кузова. До этого я семь лет ездила на Mercedes, и у него был совершенно другой металл – никогда не возникало проблем из-за того, что кто-то шел по двору и ударил или с силой облокотился на кузов, а здесь это запросто. Сейчас есть вмятинка на двери, которая непонятно откуда взялась, ведь я ни к чему не притиралась. И это меня удивляет, ведь уже было несколько случаев, когда кто-то машину помял.

Автомобиль покупался в лизинг, поэтому был застрахован по КАСКО. Обращалась к дилеру – сказали, что они вмятины не устраняют, надо ехать в сервис по беспокрасочному удалению вмятин. Когда вмятину сделали первый раз, страховщики дали координаты мастерской. Боюсь, что с таким хлипким металлом, как у Polo, стану их постоянной клиенткой.

Менялось лобовое стекло, потому что в него попал камень, но понятно, что этот вопрос к машине отношения не имеет. Стекло с обогревом, но сколько оно стоило, точно не скажу, поскольку оно тоже менялось по КАСКО.

Помню, что очень дорого, если менять не по страховке. Здесь одна фара, а она светодиодная, стоит в районе тысячи долларов. Узнала случайно, мне менять фару не доводилось, но с учетом этих цен машину желательно держать на КАСКО. Взносы немаленькие, но, как показывает опыт, они себя окупают.

К примеру, однажды я въехала в сугроб, а последствия были довольно серьезными. Много чего делалось, ремонт обошелся в 3.582 рубля вместе с работой. Правда, при этом машине сделали частичный антикор, регулировали фары, развал-схождение колес. Не всё делалось по КАСКО, но, если честно, меня суммы, которые выставляет дилер, шокируют.

Тем не менее я очень довольна, что купила новый автомобиль. Предыдущий Mercedes был очень хорошей машиной, но он «посыпался» так, что всё, что я перечислила по Polo, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило с Mercedes. Я стала вкладывать деньги не в езду, а в ремонт. Поняла, что от Mercedes надо избавляться. Можно было снова взять «бэушную» машину, но я решила брать автомобиль из салона с заводской гарантией на сколько-то там лет и забыть о том, что в нем что-то может сломаться.

Или, что с Mercedes тоже было, машина сгниет, но, например, у Polo гарантия на то, что в нем появятся какие-то дырки, до 13 лет. И те вопросы, которые возникали, опять-таки решались по гарантии. А это, согласитесь, намного лучше, чем доставать деньги из своего кошелька, потому что полетел какой-то насос или отвалился глушитель. Купив Polo, я реально почувствовала разницу между «бэушным» и новым автомобилями.

И почему я должна быть недовольна машиной, если с удобством Polo нет никаких проблем? Большие зеркала и хорошая обзорность с места водителя являлись важными моими пожеланиями. У меня были трудности с движением задним ходом – думаю, они бывают у многих других водителей. Так вот, обзорность благодаря зеркалам великолепная, лучше, чем была в предыдущем автомобиле.

И здесь, кроме парктроников, которые, если что, начинают пищать, штатно предусмотрена камера заднего вида. Эту вещь надо обязать производителей ставить во все автомобили. Сзади могут оказаться дети, пожилые люди, животные, какой-то столбик. Я привыкла смотреть в зеркала и говорила, что у Polo они великолепны, но теперь часто при маневрировании я ими не пользуюсь: смотрю, что показывает камера, – это очень удобно. Потому меня и бесит, когда дисплей глючит.

Багажник загружен и теперь. Я – учительница, сейчас меняю место работы. Сама удивилась, сколько всякого разного накопилось. Есть тут и нужное, а есть и такое, что можно было бы отправить в макулатуру, но у меня рука не поднимается это сделать. Это память, для меня это важно. А багажник огромный, плюс к этому кузов лифтбек. Родители живут на даче. Урожай надо вывезти – не вопрос. Вещи, которые нужны зимой не на даче, а дома – не проблема. Родителей посадить на заднее сиденье или прихватить коллег, когда едем домой, – легко.

В основном сзади у меня ездят дети. Там широкий подлокотник, на который можно что-то поставить. А дети любят напитки и поесть, пока едут, и я не могу им отказать. Жаль, обивка сидений маркая – отсюда пятна. Как минимум раз в год приходится ездить в химчистку, где салон приводят в божеский вид. Сиденья, кстати, с подогревом.

В посадке за рулем имеются нюансы. Как женщине мне нравится, что в солнцезащитных козырьках есть зеркала, а в подлокотнике, на который удобно опираться, имеется ниша, куда я прячу очки, но в Mercedes регулировки сиденья были электрическими и с большим диапазоном. Плюс какие-то мелочи, за счет которых сидеть было очень комфортно. Отрегулировал под свой рост и изгиб спины – и всё.

Здесь, к сожалению, этого нет. И я порой ловлю себя на том, что левая нога, которой не пользуюсь, начинает болеть. Сначала подумала: может, артрит начинается. Но нет, стала левую ногу не убирать под себя, а упираться вперед, и она перестала беспокоить. В общем, если правой ногой вы шевелите, потому что надо перескакивать с «газа» на тормоз и обратно, то левой приходится шевелить принудительно, чтобы она не затекала.

Свет очень нравится. Фары светодиодные – какие-то необычные. Внешний вид машины мне вообще нравится, она красиво выглядит, но фары и их свет отмечу отдельно. Гораздо более широкий угол охвата в сравнении с предыдущим Mercedes.

У Mercedes, кстати, был дизель. В холода он заводился, но если температура ниже минус 18 градусов, я на машине не ездила. На Polo езжу в любой мороз. Три минуты прогреваю на месте, как рекомендует завод-изготовитель, чтобы масло разогнать, и всё – поехала.

По проходимости каких-то замечаний нет. В конце концов это не джип. Заезд в сугроб – моя оплошность. Эта машина выше, чем был Mercedes, но и у нее есть свой предел. А так по глубокому снегу я ездила и не скажу, что Polo терся днищем.

Что в итоге? Я довольна, автомобиль не разочаровал. Что я от него ожидала, что хотела получить – всё срослось. Или почти всё. А больше мне и сказать нечего.

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