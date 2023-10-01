Беспилотник ВСУ добрался до дома Симоньян под Сочи 1.10.2023, 16:33

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Пропагандистка потрясена.

Развязанная Путиным война против Украины вернулась назад в РФ и все ближе подбирается к представителям кремлевской элиты. Глава телеканала Russia Today, российская пропагандистка Маргарита Симоньян жалуется, что сегодня ночью ударный беспилотник рухнул прямо напротив ее родового дома в городе Адлер к югу от Сочи, отмечает dialog.ua.

В своем Telegram-канале Симоньян плачется, что якобы именно в этом доме выросли она и ее мать, сейчас там проживают члены ее семьи.

Беспомощно наблюдая за расширением географии военных ударов Украины по территории РФ, Симоньян пугает «ядерным ультиматумом».

Ближайшее расстояние от деоккупированных территорий Украины до Адлера составляет 630 км.

Ранее беспилотники взрывались в Подмосковье недалеко от основного места жительства Симоньян, о чем она сообщала в своих соцсетях.

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