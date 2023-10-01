Политзаключенного Дмитрия Резановича поместили в ПКТ 1 1.10.2023, 17:29

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Он будет находиться там до марта.

Политзаключенного Дмитрия Резановича, отбывающего наказание в ивацевичской колонии №22, поместили в помещение камерного типа. Он будет находиться в ПКТ до марта 2024 года, сообщают правозащитники.

Ранее Дмитрия неоднократно помещали в ШИЗО, угрожали перевести на тюремный режим, а также лишили свиданий и передач.

Напомним, Дмитрий Резанович был задержан в конце октябре 2020 года. Его, а также анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского и Сергея Романова обвинили в якобы поджоге отдела ГАИ в Мозыре, здании Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске и автомобилей возле здания местной прокуратуры осенью 2020 года. От этих действий никто не пострадал, но власти объявили эти происшествия «террористическими актами».

22 декабря 2021 года Минский областной суд назначил Олиневичу и Романову по 20 лет колонии, Розановичу – 19 лет колонии, Дубовскому – 18 лет колонии.

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