«Нашумели на весь Instagram»: белорусы открыли второе кафе в Варшаве 2 1.10.2023, 19:40

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Теперь это сеть.

В субботу, 30 сентября, состоялось открытие второго кафе «Культура» в Варшаве. Попасть на ужин с презентацией блюд можно было только по предварительной регистрации. Работать для всех заведение начнет с понедельника, 2 октября, пишет CityDog.

Первое кафе «Культура» открылось в районе Mokotów и заработало в начале декабря 2022 года. Заведение сразу же нашумело на весь Instagram — в первые дни в кафе была полная посадка, поэтому попасть туда можно было только забронировав столик заранее или отстояв очередь на улице.

Меньше чем через год владельцы открыли и второе заведение теперь уже сети. Оно появилось в районе Wola.

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