Врач назвала специю, которую стоит добавить в бульон осенью 2 1.10.2023, 20:01

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Блюдо изменит всего одна чайная ложка.

Осень — это время, когда природа меняет свой облик, и мы начинаем искать способы, чтобы согреться и насладиться теплом дома. И что может быть лучше, чем ароматный и насыщенный бульон на обед? Однако его можно улучшить, добавив всего один особый ингредиент, отмечает telegraf.news.

В традиционный рецепт бульона входят: мясо (говядина или курица), овощи, обжаренный лук и специи (шалфей, майоран, лавровый лист, перец, соль). Чаще всего этот суп едят с макаронами или лапшой, но можно заменить их рисом или картофелем.

При этом осенью некоторые советуют добавить в суп одну специю. Это повысит пищевую ценность и вкус супа, а также придаст ему красивый золотистый цвет.

Возможно, вы уже догадались, что речь идет о куркуме. Ее особенно полезно употреблять осенью, когда свирепствуют инфекции. Для супа достаточно всего чайной ложки!

Только не забудьте добавить куркуму в начале приготовления. Благодаря этому содержащиеся в ней вещества будут лучше усваиваться. Кроме того, суп приобретет красивый цвет, чудесный запах и неповторимый вкус.

Рецепт куриного бульона с куркумой

Ингредиенты:

- целая курица;

- 5 средних морковок;

- 2 больших пучка петрушки;

- небольшой сельдерей;

- перец горошком (около 5 штук);

- несколько лавровых листьев;

- 1-2 чайные ложки куркумы;

- соль;

- укроп.

Как приготовить?

Вымойте курицу, положите ее в кастрюлю и залейте 3/4 воды. Когда бульон закипит, снимите с него накипь и слегка посолите. Добавьте все специи.

Овощи очистите, нарежьте произвольными кусочками и добавьте в бульон. Обжарьте лук до почти черного цвета, после чего добавьте в суп.

Варите все до мягкости и окончательно приправьте по вкусу.

Чем полезна куркума?

Как рассказала «Спорт Экспресс» кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп, куркума — это «мощный природный антибиотик, который не нарушает работу печени и желудочно-кишечного тракта».

По ее словам, регулярное употребление куркумы «повышает активность микрофлоры кишечника».

Специалист отметила, что эта специя «особенно полезна при иммунных нарушениях, заболеваниях печени и почек».

Кроме того, как подчеркнула Юзуп, куркума:

- повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям;

- очищает кровь;

- выводит токсины из печени;

- обладает мочегонным действием.

Однако, специю не стоит употреблять беременным, женщинам во время кормления грудью и людям с заболеваниями желчного пузыря.

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