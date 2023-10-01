За сутки в лесах Витебской области заблудились сразу девять человек 1.10.2023, 20:10

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Нашли не всех.

За минувшие сутки спасатели Витебской области пять раз выезжали на поиски граждан, заблудившихся в лесных массивах. Суммарно потерялись девять человек, и нашли пока не всех. Об этом в своем телеграм-канале сообщает МЧС Беларуси.

Происшествия произошли в Бешенковичском, Чашникском, Полоцком, Ушачском и Толочинском районах. По информации МЧС, работники ведомства отыскали шестерых человек: двоих мужчин, трех женщин и ребенка 2009 года рождения. Еще двое потерявшихся вышли из леса самостоятельно. Один мужчина не найден, его поиски продолжатся сегодня.

В Беларуси сейчас в разгаре грибной сезон, а потому многие отправляются в леса на «тихую охоту». Судя по социальным сетям, особенно много в этом году опят — люди собирают их целыми корзинами.

Тем, кто направляется в лес, МЧС рекомендует брать с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Также стоит не забыть зарядить мобильный телефон и захватить необходимые лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми.

Обязательно используйте в одежде яркий элемент (платок, кепку и так далее) — это поможет не остаться незамеченным, а те, кто ищет вас, не пройдут мимо яркой одежды.

Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес и об ориентировочном времени возвращения.

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