Свитан: На заводе в Смоленске, по которому ударили БПЛА, собирают ракеты 1 1.10.2023, 20:13

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Роман Свитан

Удары не закончатся до полного разгрома армии РФ.

Россияне пытаются обмануть спутники и разрушить ударные операции Украины. Для этого они на базе «Энгельс» начали рисовать стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Военный эксперт объяснил, что беспилотники и ракеты, которые туда будут заходить, находятся не в прямом управлении. Для удара они выходят по GPS-навигации или инерциальной системе управления.

- А вот рисуют, скорее всего, для того, чтобы как-то обозначить фальшивые цели для спутников, проводящих съемку, – отметил Роман Свитан.

Однако у дешифраторов спутниковых кадров есть программа, которая отслеживает движение тени при съемках с разных ракурсов и автоматически отбрасывает все, что нарисовано.

Удар в Смоленске

Кроме авиационных компонентов, на заводе, по которому попали в Смоленск, россияне еще и собирают ракеты.

По мнению Романа Свитана, это ежедневная плановая работа украинских Вооруженных Сил и спецслужб по уничтожению военных объектов на территории России. Это уничтожение заводов, производств, самолетов на аэродромах и других легальных военных целей, например тех же энергостанций, которые питают военные объекты. Это уже не закончится до полного разгрома русской армии.

Уничтожение артиллерии врага

В последнее время россияне работают артиллерией, ведь авиацию уже отогнали. Кроме того, по авиации у них оставшийся максимум это использовать КАБы.

- Они выводят артиллерию все ближе и ближе к линии боевого столкновения, ведь украинская артиллерия в контрбатарейной борьбе выбивает их практически в любой точке. Именно поэтому они пытаются как-то влиять, – рассказал военный эксперт.

«И соответственно сами попадают под удар. Ведь движение российских батарей отслеживается украинскими системами, которых сейчас все больше на линии фронта», – добавил Свитан.

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