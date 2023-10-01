Кому и за что придется платить повышенный подоходный налог в Беларуси 1.10.2023, 20:25

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Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

Физлицам, которые занимаются предпринимательством без госрегистрации или незаконной деятельностью как ИП, придется платить повышенный подоходный налог. Подобные факты периодически фиксируют специалисты Министерства по налогам и сборам.

Для тех, кто работает как ИП без госрегистрации, подоходный налог с этого года составляет 26%. Раньше он был на уровне 20%. Но если работать без подобных нарушений, то на сегодня ставка сбора составляет те же 20%.

В МНС также отметили, что предпринимательская деятельность без госрегистрации грозит даже административной ответственностью. Фигурант может получить штраф.

Кому еще насчитают повышенный подоходный налог

С 20 до 26% в начале этого года подняли подоходный налог за зарплаты в конвертах. Если эти деньги выплачивают без нарушений, то на сегодня ставка равна 13%.

С 2023 также подняли налог на превышение расходов над доходами — до 26%. Ранее этот сбор, который взимают с суммы превышения, составлял 20%. Сейчас налоговая может проверить, как вы зарабатываете и тратите. Как-то специалисты-налоговики заинтересовались жителем Барановичей и установили у него превышение расходов над доходами. Сейчас подоходный налог для горожанина — 26% вместо 13%.

Также в 2023-м повысили до 20% ставку подоходного налога с физлиц в отношении доходов, который получают ИП, нотариусы от соответствующей деятельности. Ранее этот сбор составлял 16%.

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