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Украинские военные сбили три разведывательных дрона россиян на юге

  • 1.10.2023, 20:32
Украинские военные сбили три разведывательных дрона россиян на юге

Два из них «приземлили» в Николаевской области.

Украинские защитники сбили три разведывательных дрона российских оккупантов «Мерлин-ВР» на юге.

Два БПЛА «приземлили» в Николаевской области и еще один - в Херсонской. Беспилотники уничтожили силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».

«Мерлин-ВР»

Экспериментальные российские дроны предназначены для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

В таких дронах, которые сбивали украинские бойцы, нашли тепловизионную оптику французского производства, а в качестве бака для топлива там была установлена обычная пластиковая канистра с ручкой.

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