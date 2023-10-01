Украинские военные сбили три разведывательных дрона россиян на юге
- 1.10.2023, 20:32
Два из них «приземлили» в Николаевской области.
Украинские защитники сбили три разведывательных дрона российских оккупантов «Мерлин-ВР» на юге.
Два БПЛА «приземлили» в Николаевской области и еще один - в Херсонской. Беспилотники уничтожили силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».
«Мерлин-ВР»
Экспериментальные российские дроны предназначены для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.
В таких дронах, которые сбивали украинские бойцы, нашли тепловизионную оптику французского производства, а в качестве бака для топлива там была установлена обычная пластиковая канистра с ручкой.