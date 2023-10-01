Атака ГУР по вертолетам в Сочи: как далеко расположен этот город от Украины 1.10.2023, 20:57

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В России в последнее время постоянно что-то взрывается.

ГУР и ВМС Украины атаковали дронами стоянку вертолетов России. Вражеская техника была расположена в курортном городе Сочи.

Как сообщили «24 Каналу» источники, атака на стоянку российских вертолетов производилась Главным управлением разведки Украины и Военно-морскими силами. Это произошло 1 октября в День защитников и защитниц Украины.

Какое расстояние от Сочи до Украины

Курортный город расположен далеко от контролируемых территорий Украины. От Одессы до Сочи расстояние напрямую составляет около 800 километров.

Среди всех крупных городов на контролируемых украинских территориях Херсон ближе всех к Сочи. Сухопутный путь от областного центра Херсонщины до российского курортного города составляет более 1000 километров.

Что известно о «хлопке» в Сочи

В первый день октября украиснкие защитники успешно провели совместную операцию на территории РФ. ГУР и ВМС с помощью дронов ударили по стоянке вражеских вертолетов в районе Адлера.

Жители Сочи утром около 7:45 сообщали о звуках взрывов. После этого стало известно о задержке рейсов в российском курортном городе. Впоследствии в соцсетях появилось видео с ударными беспилотниками, сделанное очевидцами.

Россияне перенаправляли самолеты в другие аэродромы и делали вид, что якобы все идет «по плану». Позже захватчики наврали о будто бы сбитии всех БПЛА.

В России постоянно что-то взрывается

В этот же день в Смоленской области неизвестный дрон атаковал завод госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». На этом предприятии производились запчасти для самолетов.

Минобороны РФ в традиционной манере отчиталось о якобы успешной работе ПВО. Однако соцсетями ходят видео, опровергающие заявление вражеского ведомства о будто бы сбитии всех целей.

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