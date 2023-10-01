Как белорусам сохранить виноград на зиму? 1 1.10.2023, 21:24

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Найден самый простой способ.

Виноград — не только вкусная, но и очень полезная ягода. Эти небольшие плоды являются ценным источником витаминов С, А и Е, а также богаты медью, железом и селеном. Поэтому их нужно обязательно добавлять в рацион. Но как насладиться вкусом винограда зимой, если стоит он в магазинах в это время недешево? Есть один несложный метод.

Достаточно просто… заморозить ягоды. Однако, чтобы виноград сохранил свой великолепный вкус, сделать это нужно правильно. Сейчас расскажем, как не допустить ошибки.

Как правильно заморозить виноград?

Удастся ли заморозить виноград, зависит от самого плода. Учитывая желание заморозить эти плоды, лучше всего выбирать сорта без косточек. Такой виноград не только обычно мельче, но и лучше сохраняет свои вкусовые качества при воздействии минусовых температур.

Купив или собрав виноград в саду, внимательно осмотрите каждый плод. На этом этапе необходимо избавиться от листьев, веточек и поврежденных виноградин. На их поверхности не должно быть пятен, вмятин и признаков порчи.

После тщательного отбора плоды следует промыть под струей холодной воды. Делать это нужно осторожно, так как кожица винограда легко повреждается, а сам плод при агрессивном мытье нетрудно раздавить.

Промытый виноград следует выложить на поднос или противень, застеленный бумажным полотенцем. При этом плоды не должны соприкасаться друг с другом. Это поможет им быстрее высохнуть.

Сухой виноград снимите с влажного бумажного полотенца и снова разложить на подносе, располагая их на достаточном расстоянии друг от друга (это предотвратит их слипание). Затем нужно поставить его в морозильную камеру примерно на 2 часа.

После ягоды уже можно переложить в пластиковый пакет или герметичный контейнер и снова поместить в морозильную камеру.

Что можно сделать с замороженным виноградом?

Для чего можно использовать замороженный виноград? Очевидно, что после размораживания вы не получите пружинистые плоды. Поэтому вместо того, чтобы есть его в сыром виде, лучше всего использовать его для приготовления.

Например, из замороженного винограда можно приготовить вкусный сок для чая или воды, а также отличное и сладкое варенье.

Некоторые используют такой виноград для выпечки пирогов с ягодами или приготовления простых десертов.

Достаточно разогреть горсть замороженного винограда в кастрюле с небольшим количеством сахара, затем соединить с натуральным йогуртом и домашней гранолой. Такой простой десерт — просто пальчики оближешь, а на его приготовление не уйдет и 15 минут.

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