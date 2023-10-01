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Боррель: ЕС готовит долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины

  • 1.10.2023, 21:31
Боррель: ЕС готовит долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины
Жозеп Боррель

Он подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных возможностях и нуждается в них быстрее.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Киев нуждается в дополнительной военной помощи, и обещал постоянную поддержку Евросоюза, пишет «Униан».

- Украина нуждается в дополнительных возможностях и нуждается в них быстрее, - заявил он.

Боррель рассказал, что в ходе первой личной встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым он обсудил постоянную военную помощь со стороны ЕС.

- Мы готовим долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины, – отметил Боррель.

Умеров в свою очередь уточнил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос военной помощи ЕС Украине были затронуты «артиллерия и боеприпасы, ПВО, РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) и программы долгосрочной помощи, тренинги и локализация оборонной промышленности» в Украине.

Визит Борреля в Украину

30 сентября Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, а сегодня он находится в Киеве.

Боррель уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Политики почтили память украинских защитников, погибших в войне против РФ.

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