В Поставах друзья жениха пришли в ЗАГС в «нормальных» костюмах и стали звездами TikTok
- 1.10.2023, 22:01
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За сутки ролик собрал более 10 миллионов просмотров.
Белорусская пара попросила друзей «хотя бы в ЗАГСе выглядеть нормально». Те приняли просьбу молодоженов к сведению и пришли на роспись в очень оригинальных костюмах. Ролик церемонии за сутки собрал в TikTok более 10 млн просмотров.
Судя по интерьеру, роспись проходила в Поставах, отмечает «Зеркало».
@kozz_di ♬ оригинальный звук - Диана
— Вы сегодня делаете ответственный шаг, — сказала сотрудница дома гражданских обрядов и на этих словах камера переехала сначала на молодоженов в классических свадебных нарядах, потом на их друзей, которые стояли в зале в костюмах наездника тиранозавра, голого мужчины плотного телосложения и человека на руках у зеленого инопланетянина.
Съемку молодых людей в оригинальных костюмах сопровождала подпись: «Жених: хотя бы в ЗАГСе выглядите нормально. Друзья:…»
За сутки ролик собрал более 10 млн просмотров. Пользователям TikTok образы друзей молодоженов понравились.