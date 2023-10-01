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В Поставах друзья жениха пришли в ЗАГС в «нормальных» костюмах и стали звездами TikTok

  • 1.10.2023, 22:01
  • 3,532
В Поставах друзья жениха пришли в ЗАГС в «нормальных» костюмах и стали звездами TikTok

За сутки ролик собрал более 10 миллионов просмотров.

Белорусская пара попросила друзей «хотя бы в ЗАГСе выглядеть нормально». Те приняли просьбу молодоженов к сведению и пришли на роспись в очень оригинальных костюмах. Ролик церемонии за сутки собрал в TikTok более 10 млн просмотров.

Судя по интерьеру, роспись проходила в Поставах, отмечает «Зеркало».

@kozz_di

♬ оригинальный звук - Диана

— Вы сегодня делаете ответственный шаг, — сказала сотрудница дома гражданских обрядов и на этих словах камера переехала сначала на молодоженов в классических свадебных нарядах, потом на их друзей, которые стояли в зале в костюмах наездника тиранозавра, голого мужчины плотного телосложения и человека на руках у зеленого инопланетянина.

Съемку молодых людей в оригинальных костюмах сопровождала подпись: «Жених: хотя бы в ЗАГСе выглядите нормально. Друзья:…»

За сутки ролик собрал более 10 млн просмотров. Пользователям TikTok образы друзей молодоженов понравились.

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