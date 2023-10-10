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Медведи продолжают обживать юг Беларуси

  • 10.10.2023, 1:44
Медведи продолжают обживать юг Беларуси

Их видели на Житковщине.

Жители Житковичского района этой осенью несколько раз встретились с бурым медведем, пишет госагентство БелТА. Очевидцы рассказали, что медведи «бомбили» ульи, лазали по деревьям, а также разграбляли могилы, но на людей не нападали.

В деревне Хочень видели, как медведь «шустро так забрался на ольху». Позже пасечник Николай Рай заметил ущерб: «Три улья разбомбил медведь. Один полностью уничтожил, а два повредил». Съел больше 30 кг меда. На соседней пасеке также полностью уничтожил улей.

А в деревне Воронино был разорван козлик, который вместе со своими собратьями пасся на границе участка сельчанки. Однажды козлик не вернулся, а перепуганные козы прибежали домой. Хозяйка пошла искать козла и только заметила, как «кто-то побежал».

«Подумала и на собак, и даже на человека, потому что что-то темное такое мелькнуло. А козлик умер, его там на месте и закопали. И буквально через день, на рассвете, увидела, что медведь выкопал эту тушу и спокойно ел. На этот раз видела отчетливо, что это бурый», — рассказал представитель Вересницкого сельсовета Денис Гаврилов.

Медведь на тот момент почти все съел и быстро ушел и «конечно же, во всех смыслах наследил».

Местным жителям раздали памятки с рекомендациями, как вести себя при встрече с медведем.

Напомним, в сентябре этого года медведя впервые за 40 лет заметили в Припятском нацпарке. Он спокойно прогуливался по обочине лесной дороги и посетил пасеку.

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