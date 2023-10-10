закрыть
10 октября 2023, вторник, 2:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Хакеры атакуют сайты правительства Израиля

  • 10.10.2023, 2:03
Bloomberg: Хакеры атакуют сайты правительства Израиля

Среди них есть группировки из РФ.

Хакерские группы, в том числе связанные с Россией, атакуют сайты израильского правительства и СМИ, объединившись с террористической группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Группа российских хакеров Killnet объявила в воскресенье, что будет атаковать все израильские правительственные системы с помощью распределенных атак типа «отказ в обслуживании», более известных как DDoS.

Одной из причин стала поддержка Израилем Украины. Позже Killnet сообщила, что отключила сайты израильского правительства и сайт агентства безопасности Шин Бет.

По данным сайта мониторинга check-host.net, в воскресенье оба веб-сайта были временно недоступны.

Хакерская группа Anonymous Sudan также поддержала ХАМАС и атаковала сайт издания The Jerusalem Post, отключив его на короткое время в понедельник утром.

Издание написало в заявлении, что оно стало объектом многочисленных кибератак.

Фирма по кибербезопасности Group IB заявила, что хакерская группа, называющая себя AnonGhost, взломала приложение для мобильных телефонов, используемое для подачи израильтянам предупреждений о ракетном нападении в периоды конфликта.

Хакеры воспользовались уязвимостью в приложении, чтобы вставить поддельные оповещения с такими фразами, как «смерть Израилю» и «ядерная бомба приближается», наряду со свастикой.

«Множество других самопровозглашенных банд хакеров заявили, что они осуществляют взломы израильской инфраструктуры, атакуя веб-сайты, связанные с электростанциями и системами оповещения о ракетном нападении», - пишет Bloomberg.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин