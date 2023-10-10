Bloomberg: Хакеры атакуют сайты правительства Израиля 10.10.2023, 2:03

Среди них есть группировки из РФ.

Хакерские группы, в том числе связанные с Россией, атакуют сайты израильского правительства и СМИ, объединившись с террористической группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Группа российских хакеров Killnet объявила в воскресенье, что будет атаковать все израильские правительственные системы с помощью распределенных атак типа «отказ в обслуживании», более известных как DDoS.

Одной из причин стала поддержка Израилем Украины. Позже Killnet сообщила, что отключила сайты израильского правительства и сайт агентства безопасности Шин Бет.

По данным сайта мониторинга check-host.net, в воскресенье оба веб-сайта были временно недоступны.

Хакерская группа Anonymous Sudan также поддержала ХАМАС и атаковала сайт издания The Jerusalem Post, отключив его на короткое время в понедельник утром.

Издание написало в заявлении, что оно стало объектом многочисленных кибератак.

Фирма по кибербезопасности Group IB заявила, что хакерская группа, называющая себя AnonGhost, взломала приложение для мобильных телефонов, используемое для подачи израильтянам предупреждений о ракетном нападении в периоды конфликта.

Хакеры воспользовались уязвимостью в приложении, чтобы вставить поддельные оповещения с такими фразами, как «смерть Израилю» и «ядерная бомба приближается», наряду со свастикой.

«Множество других самопровозглашенных банд хакеров заявили, что они осуществляют взломы израильской инфраструктуры, атакуя веб-сайты, связанные с электростанциями и системами оповещения о ракетном нападении», - пишет Bloomberg.

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