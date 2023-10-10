В Севастополе раздался мощный взрыв: со стороны Бахчисарая вспыхнул пожар 2 10.10.2023, 8:02

8,648

Что произошло?

Во временно захваченном войсками России Севастополе в Крыму поздно вечером в понедельник, 9 октября, прогремел сильный взрыв. На месте прилета якобы начался пожар.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей. Взрыв было слышно около 22:50.

По словам жителей региона, «что-то горело в направлении Бахчисарая». На опубликованном фото виден пожар на месте.

Местные каналы в социальных сетях писали, что сигнал тревоги в Севастополе не включали, а взрывы было слышно «в районе студгородка».

Оккупационные «власти» региона пока не комментировали «бавовну» в захваченном Севастополе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».