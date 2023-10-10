закрыть
10 октября 2023, вторник, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Севастополе раздался мощный взрыв: со стороны Бахчисарая вспыхнул пожар

2
  • 10.10.2023, 8:02
  • 8,648
В Севастополе раздался мощный взрыв: со стороны Бахчисарая вспыхнул пожар

Что произошло?

Во временно захваченном войсками России Севастополе в Крыму поздно вечером в понедельник, 9 октября, прогремел сильный взрыв. На месте прилета якобы начался пожар.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей. Взрыв было слышно около 22:50.

По словам жителей региона, «что-то горело в направлении Бахчисарая». На опубликованном фото виден пожар на месте.

Местные каналы в социальных сетях писали, что сигнал тревоги в Севастополе не включали, а взрывы было слышно «в районе студгородка».

Оккупационные «власти» региона пока не комментировали «бавовну» в захваченном Севастополе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин