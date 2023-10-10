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ВСУ разгромили крупную бронетанковую колонну войск РФ под Донецком

  • 10.10.2023, 8:16
  • 5,722
ВСУ разгромили крупную бронетанковую колонну войск РФ под Донецком

Эффектное видео.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают держать оборону в Донецкой области. Недавно российские оккупанты снова пытались массированно штурмовать позиции десантников на Марьинском направлении под Донецком, однако претерпели неудачу и понесли значительные потери – наши бойцы уничтожили целую колонну вражеской техники.

Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Отмечается, что россияне задействовали во время атаки танки, БМП и другую бронированную технику, перед которыми пустили инженерную машину разминирования.

Однако это не помогло оккупантам – десантники применили дроны-камикадзе и артиллерию, чтобы нанести захватчикам огневое поражение еще на подступах к нашим передовым позициям. После этого были задействованы заранее установленные минно-взрывные заграждения, на которых начала подрываться бронетехника войск РФ.

В 79-й бригаде сообщили, что оккупанты потеряли четыре танка, четыре боевых бронированных машин и инженерную установку разминирования. Также около двух десятков россиян были ликвидированы на месте.

«Поняв, что, кроме фиаско, оккупантов ничего не ожидает, враг начал разворачиваться и убегать, получая вдогонку шквал огня. Как результат того боя, противник оставил на месте боя 4 танка, 4 боевых бронированных машин и инженерную установку разминирования. Кроме того, два десятка вражеских бойцов навсегда остались удобрять поля Донетчины», - сообщили бойцы 79-й ОДШБр.

В DeepState отметили, что остановить вражескую колонну удалось к югу от Новомихайловки Донецкой области – аналитики опубликовали координаты этого места.

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