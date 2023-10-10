закрыть
10 октября 2023, вторник, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нужно ли декларировать авто на белорусских номерах при выезде в Россию?

2
  • 10.10.2023, 8:38
  • 1,832
Нужно ли декларировать авто на белорусских номерах при выезде в Россию?

В таможне объяснили.

Нужно ли декларировать зарегистрированное в Беларуси авто для выезда в Россию, рассказали в Государственном таможенном комитете.

В ведомстве подчеркнули, что Россия и Беларусь состоят в Евразийском экономическом союзе. Транспортные средства для личного пользования свободно перемещаются между территориями государств-членов ЕАЭС, без применения таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

«Значит, ваше транспортное средство на белорусских регистрационных номерах, предполагаемое к перемещению в Россию, таможенному декларированию при пересечении государственной границы с Российской Федерацией не подлежит. Вместе с тем обязательный пакет документов на автомобиль, безусловно, должен быть при вас», — отметили в ГТК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин