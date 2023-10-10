Нужно ли декларировать авто на белорусских номерах при выезде в Россию? 2 10.10.2023, 8:38

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В таможне объяснили.

Нужно ли декларировать зарегистрированное в Беларуси авто для выезда в Россию, рассказали в Государственном таможенном комитете.

В ведомстве подчеркнули, что Россия и Беларусь состоят в Евразийском экономическом союзе. Транспортные средства для личного пользования свободно перемещаются между территориями государств-членов ЕАЭС, без применения таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

«Значит, ваше транспортное средство на белорусских регистрационных номерах, предполагаемое к перемещению в Россию, таможенному декларированию при пересечении государственной границы с Российской Федерацией не подлежит. Вместе с тем обязательный пакет документов на автомобиль, безусловно, должен быть при вас», — отметили в ГТК.

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