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СМИ: ВВС Израиля атаковали иранский конвой с оружием на востоке Сирии

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  • 10.10.2023, 9:05
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СМИ: ВВС Израиля атаковали иранский конвой с оружием на востоке Сирии

В результате авиаудара разрушен мост.

Сирийские СМИ сообщают, что в ночь на 10 октября израильские военные самолеты атаковали иранский конвой с оружием возле пограничного перехода в Аль-Букамале, на востоке Сирии, около границы с Ираком, передает newsru.co.il.

Это вторая атака такого рода в этом месяце.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе первой атаки (2 октября), помимо прочего, израильские ВВС парализовали радиолокационные системы сирийской армии в указанном районе.

Сирийские источники сообщали, что вечером 2 октября израильские ВВС наносили удары по целям в районе Дир аз-Зура, на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, применяя ракеты Spice-1000 разработки концерна «Рафаэль». Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на сирийские источники передавал, что возле пограничного перехода Аль-Каам в результате израильского авиаудара был разрушен мост.

Власти Израиля эту информацию не комментируют.

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