В Беларуси происходят странные вещи на рынке легковых авто 1 10.10.2023, 9:10

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Какой бренд был самым покупаемым в сентябре?

С начала года продажи легковушек в стране выросли на 13,2%. Об этом свидетельствуют данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

За сентябрь членами БАА было продано 2058 легковых автомобилей. Это на 0,8% выше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с сентябрем 2022 года количество проданных легковых авто возросло более чем в пять раз, а итоги первых 9 месяцев 2023 года превышают продажи аналогичного периода 2022 года на 13,2%.

«Все это говорит о том, что ситуация на автомобильном рынке стабилизируется, и после нескольких лет стремительного падения продажи новых легковых автомобилей могут начать постепенно расти. Этому способствует появление новых автомобильных брендов на рынке», — отметили в БАА.

По итогам сентября лидирующую позицию на рынке по-прежнему занимает бренд Geely, реализовав за месяц 1365 авто.

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