Третьим будешь? 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.10.2023, 9:34

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Смута идет по России.

Кадыров наградил Путина.

Похоже на анекдот, но это правда. Смута идет по стране. Черт знает что творится.

Путин награжден орденом имени папаши Кадырова – Ахмата. Первым награжденным был Пушилин, вторым Золотов. И вот, наконец, третий лауреат – великий геополитик. Отличная компания.

Как видите, награды и звания сыплются не только сверху вниз, но и взлетают снизу вверх, как бы подпрыгивая на рогозинском батуте.

А как вручать? Лично, что ли великому геополитику пришпилить? Выглядело бы странно. Поэтому Кадыров непочтительно передал награду и сообщил какую-то фантастическую историю: «Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона …»

По степени достоверности это примерно, как рассказ Путина о том, что Пригожин и соратники закидали друг друга в самолете ручными гранатами.

То есть Кадыров полтора десятка лет воздерживался, встречаясь с Путиным. Кстати, великий геополитик со своим чеченским другом встречался за это время едва ли не чаще, чем с народом.

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