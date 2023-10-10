Третьим будешь?2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 10.10.2023, 9:34
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Смута идет по России.
Кадыров наградил Путина.
Похоже на анекдот, но это правда. Смута идет по стране. Черт знает что творится.
Путин награжден орденом имени папаши Кадырова – Ахмата. Первым награжденным был Пушилин, вторым Золотов. И вот, наконец, третий лауреат – великий геополитик. Отличная компания.
Как видите, награды и звания сыплются не только сверху вниз, но и взлетают снизу вверх, как бы подпрыгивая на рогозинском батуте.
А как вручать? Лично, что ли великому геополитику пришпилить? Выглядело бы странно. Поэтому Кадыров непочтительно передал награду и сообщил какую-то фантастическую историю: «Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона …»
По степени достоверности это примерно, как рассказ Путина о том, что Пригожин и соратники закидали друг друга в самолете ручными гранатами.
То есть Кадыров полтора десятка лет воздерживался, встречаясь с Путиным. Кстати, великий геополитик со своим чеченским другом встречался за это время едва ли не чаще, чем с народом.
Телеграм-канал «СерпомПо»