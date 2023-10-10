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«Соседи тут будут солидные»

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  • 10.10.2023, 9:46
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«Соседи тут будут солидные»

Что происходит в популярном дачном поселке в 17 км от МКАД.

Это садовое товарищество — из тех, что называют молодыми и перспективными. СТ «Беларучи» сформировалось в начале 2000-х и проектировалось по современным нормам. За 20 лет тут вырос практически коттеджный поселок − с широкими дорогами, уличным освещением, видеонаблюдением и даже газом. Журналисты realt.by побывали в этом садовом товариществе и посмотрели, что тут продается.

Добраться до СТ «Беларучи» очень просто. Расстояние от поселка до МКАД составляет 17 километров. Это — живописное Мядельское направление. Мы выезжаем из города в районе Новинок и уже через 10 минут езды по скоростной трассе сворачиваем к дачам.

Асфальт ведет нас прямо к въезду в «Беларучи». От непрошенных гостей дачный поселок отделен забором и шлагбаумом.

Заезжаем внутрь и сразу понимаем, что мы в активно растущем дачном товариществе. Вокруг — немало строек. Впрочем, много и уже готовых коттеджей. А некоторые владельцы успели обжить и участки.

Всего в СТ «Беларучи» 282 участка и целых 16 улиц с разнообразными названиями. Есть тут не только стандартные Центральная или Лесная, но и необычные Бирюзовая, Лазурная и Лучистая. Похоже, что при нейминге кто-то очень сильно мечтал о море. Кстати, песчаные пляжи жители «Беларучей» могут найти неподалеку — в нескольких километрах от поселка расположено водохранилище Вяча. На машине до него можно доехать за 10 минут, а на велосипеде — за 20.

Само товарищество было образовано по инициативе Логойского райисполкома и зарегистрировано в 2005 году. Название выбрали такое же, как у соседней деревни.

Из коммунальных удобств в «Беларучах» имеется практически все. В поселке уже несколько лет как проведен газ. Сейчас тут кладут асфальт. На Центральной улице он уже есть, другие улицы — в процессе.

Рассматриваем местные дома и понимаем, что это СТ разительно отличается от обычных товариществ 70−80-х годов. Похоже, что многие дачники живут в товариществе круглогодично. Дома тут в основном капитальные, а неприглядных избушек, туалетов на улице и прочей дачной «романтики» практически и не встретишь.

Впрочем, свои контрасты тут тоже есть. Если на одних улицах стоят большие современные коттеджи, то на других можно найти и стандартные дачные домики с раритетными автомобилями под боком.

Актуальный внешний вид архитектурных строений, кажется, зависит только от предпочтений и возможностей владельца. Чаще всего нам попадаются добротные блочные коттеджи площадью около 100−150 квадратов, также здесь много деревянных построек, а вот каркасников мы почти и не встретили.

− «Беларучи» − это современное товарищество, которое можно позиционировать как полноценный коттеджный поселок. Асфальт идет прямо до домов, зимой здесь чистят дороги и вывозят мусор, также тут хорошо ловит мобильный и нет проблем с электричеством. Много семей живут в поселке круглогодично. Вообще, соседи здесь будут солидные. По всему СТ организовано видеонаблюдение. К тому же, рядом — живописные места, есть грибные леса и водохранилище, − говорят риэлтеры.

Что тут продается?

Самый недорогой вариант — классическая дача площадью в 63 квадратных метра. Этот двухэтажный деревянный дом на ленточном фундаменте, обложенный кирпичом, построен в 2010 году. В фундаменте подготовлены коммуникации для ввода и вывода канализации, в доме есть электричество и вода. Внутреннее состояние дома − под ремонт. Зато участок у дачи — ухоженный. На 10 сотках можно найти целый плодовый сад: вишни, черешни, груши, яблони, малина, крыжовник, смородина и виноград. Имеется теплица, парники, грядки с зеленью, беседка и качели. Стоимость — 37 тысяч долларов.

Вот этот дом в СТ «Беларучи» построен в этом году и предполагает круглогодичное проживание. Коттедж возведен из блоков и имеет площадь в 120 квадратных метров. Здесь предусмотрена кухня-гостиная, 3 спальни и 2 санузла. Сейчас отделочные работы находятся в стадии завершения. Коммуникации − электричество, центральный водопровод, газ по улице, санузел на улице, отопление разведено, теплые полы. К дому примыкает огороженный участок в 10 соток. Стоимость — 79,9 тысячи долларов.

Также в продаже есть незавершенный строительством дом площадью 188 квадратных метров. По проекту в доме — пять жилых комнат. На первом этаже — гостиная-столовая и кабинет. На втором − 3 спальни. Проектом предусмотрено устройство двух санузлов, а также кухни, котельной и гардеробной. Отмечается, что «все строилось профессионалами, для себя». К дому примыкает участок в 10 соток − прямоугольный с небольшим уклоном в сторону дороги, огорожен сетчатым забором с въездными воротами. На участке установлена большая беседка. Из коммуникаций − вода, канализация и электричество, газ проходит рядом − по границе участка. Стоимость — 94,9 тысячи долларов.

Самое дорогое предложение в «Беларучах» − новый коттедж, полностью готовый к проживанию. Площадь этого дома — 164 квадратных метра. Высота потолков − 2.7 метра. В стильном коттедже — кухня, гостиная, три спальни и большая терраса. Дача полностью обставлена мебелью и готова к круглогодичному проживанию. Участок − 11.5 соток. Электричество 3 фазы (в СТ стоит новая более мощная КТП), есть газ, круглогодичное центральное водоснабжение. Из дополнительных плюсов − минимум соседей вокруг дома. До озера Вяча − 15 минут на велосипеде. Стоимость — 220 тысяч долларов.

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