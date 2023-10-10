Племянница Трампа заявила, что он мог раскрыть Путину секреты обороны Израиля 6 10.10.2023, 9:50

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Мэри Трамп

Мэри Трамп требует арестовать политика.

45-й президент США Дональд Трамп мог сдать секреты, касающиеся обороны Израиля, кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Последний в свою очередь мог передать эти данные Ирану и террористам ХАМАС, которым 7 октября 2023 года удалось неожиданно напасть на израильскую территорию.

Соответствующее предположение сделала доктор клинической психологии, племянница экс-президента Соединенных Штатов Мэри Трамп. Автор известных мемуаров «Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного человека в мире» на своей странице в Twitter 9 октября задалась вопросом, как ее дядя все еще находится на свободе.

«Этот чертов маньяк, вероятно, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАС) секреты национальной безопасности Израиля», – сделала предположение американка.

Она также не исключает, что Трамп действительно мог слить секретную информацию о подлодках Соединенных Штатов. Напомним: СМИ обвиняют 45-о главу США в раскрытии данных с ограниченным доступом австралийскому миллиардеру Энтони Пратту. Это, по их данным, могло произойти уже после того, как Трамп покинул свой пост.

«Почему ему до сих пор разрешают разгуливать на свободе?» – спросила племянница одиозного политика.

Пост Мэри Трамп также включал скриншот сообщения Дональда Трампа на TruthSocial, где он прокомментировал эскалацию в Израиле в привычной для себя манере.

«Те же люди, которые совершали набеги на Израиль, хлынут в наши некогда прекрасные США через нашу ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТУЮ систему. ЮЖНАЯ ГРАНИЦА, рекордные цифры», – написал вероятный кандидат на выборах президента США в 2024-м от Республиканской партии.

Он обвинил Джо Байдена и Барака Обаму в том, что якобы именно они «сделали это с нами».

Добавим, что Мэри Трамп является членом Демократической партии и на выборах в Америке в 2016 году поддержала кандидатуру Хиллари Клинтон. Впрочем, она проиграла, а победу тогда получил республиканец Дональд Трамп.

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