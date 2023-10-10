«В грубой форме вытолкал пассажира» 5 10.10.2023, 10:15

4,314

Транспортная инспекция показала видео погони за нелегальным таксистом.

Столичная Транспортная инспекция (ТИ) показала видео погони за нелегальным водителем.

Сообщается, что водитель Chrysler не подчинился требованиям работника ТИ об остановке. Во время погони он «в грубой форме вытолкал пассажира и продолжил скрываться», при этом не закрыв боковую сдвижную дверь. Когда его задержали, мужчина заявил, что не обязан останавливаться по требованию работников Транспортной инспекции. «Вы что, ГАИ?» — сказал он.

«Транспортное средство изъято. В отношении водителя начат административный процесс по ч. 2 ст. 13.3 КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность и за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении по ст. 24.3 КоАП», — отметили в ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».