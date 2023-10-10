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«В грубой форме вытолкал пассажира»

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  • 10.10.2023, 10:15
  • 4,314
«В грубой форме вытолкал пассажира»

Транспортная инспекция показала видео погони за нелегальным таксистом.

Столичная Транспортная инспекция (ТИ) показала видео погони за нелегальным водителем.

Сообщается, что водитель Chrysler не подчинился требованиям работника ТИ об остановке. Во время погони он «в грубой форме вытолкал пассажира и продолжил скрываться», при этом не закрыв боковую сдвижную дверь. Когда его задержали, мужчина заявил, что не обязан останавливаться по требованию работников Транспортной инспекции. «Вы что, ГАИ?» — сказал он.

«Транспортное средство изъято. В отношении водителя начат административный процесс по ч. 2 ст. 13.3 КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность и за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении по ст. 24.3 КоАП», — отметили в ведомстве.

@transport_inspectio #Минск #транспортнаяинспекция #задержание #такси ♬ оригинальный звук - Transport_inspection_in_Minsk

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