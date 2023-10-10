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ЦАХАЛ ликвидировал 1500 боевиков ХАМАСа на границе с Газой

  • 10.10.2023, 10:18
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ЦАХАЛ ликвидировал 1500 боевиков ХАМАСа на границе с Газой

Сотни террористов взяты в плен.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на приграничной с Газой израильской территории найдены тела не менее 1500 террористов, убитых в боях в течение первых трех дней войны.

Кроме того, десятки или сотни боевиков были захвачены в плен (точное число не называется).

Ранее командование «Бригад Изаддина аль-Касама» (военное крыло ХАМАСа) заявило, что в ходе первого этапа операции «Потоп Аль-Аксы» было задействовано почти 2000 боевиков.

По оценкам военных специалистов, на момент начала войны с Израилем ХАМАС располагал в секторе Газы примерно 40 тысячами подготовленных и вооруженных боевиков. Тысячами боевиков располагают другие террористические группировки в Газе.

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