ЦАХАЛ ликвидировал 1500 боевиков ХАМАСа на границе с Газой
- 10.10.2023, 10:18
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Сотни террористов взяты в плен.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на приграничной с Газой израильской территории найдены тела не менее 1500 террористов, убитых в боях в течение первых трех дней войны.
Кроме того, десятки или сотни боевиков были захвачены в плен (точное число не называется).
Ранее командование «Бригад Изаддина аль-Касама» (военное крыло ХАМАСа) заявило, что в ходе первого этапа операции «Потоп Аль-Аксы» было задействовано почти 2000 боевиков.
По оценкам военных специалистов, на момент начала войны с Израилем ХАМАС располагал в секторе Газы примерно 40 тысячами подготовленных и вооруженных боевиков. Тысячами боевиков располагают другие террористические группировки в Газе.