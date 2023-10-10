Выпускникам приготовиться: когда в Беларуси введут распределение платников 15 10.10.2023, 10:27

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В Минобразования раскрыли подробности.

В Минобразования уже работают над внесением новаций, однако сегодняшних студентов они не коснутся. Tochka.by собрала самые распространенные вопросы по введению распределения для платников и попросила Минобразования на них ответить.

Почему платников хотят распределить

Как не раз подчеркивали в Минобразования, студенты-платники сейчас возмещают не более 50-70% от полной стоимости своего обучения. Остальные затраты компенсируют ВУЗы и средние специальные учебные заведения (ССУЗы).

«В учреждениях образования для бюджетников и платников создаются равные условия. При обучении они в одинаковом объеме осваивают образовательную программу по выбранной специальности, следовательно, и право на получение практического опыта на первом рабочем месте также должно быть у всех», — подчеркивает начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов.

По его словам, направление выпускников на первое рабочее место — не повинность или каторга, а хорошая социальная гарантия для молодых специалистов в нашей стране.

«Направление выпускников нужно рассматривать как практикоориентированное продолжение обучения, но уже на первом рабочем месте под руководством опытных специалистов», — отмечает Сергей Пищов.

По данным ведомства, ежегодно в Беларуси по собственному желанию распределяются около 2000 студентов-платников. Они получают все преференции молодого специалиста так же, как и те, кто получил образование за счет бюджета.

Каких специалистов-платников распределят

Планируется, что обязательное направление на работу после обучения коснется не только выпускников ВУЗов, но и ССУЗов, причем почти по всем специальностям. За исключением выпускников медицинских университетов.

«Сейчас вне зависимости от формы получения высшего образования (будь то бюджет или платное) выпускники медицинских специальностей обязаны пройти интернатуру для возможности в дальнейшем получить квалификацию врача. Это обязательное условие для дальнейшей работы в медучреждениях», — рассказывает Сергей Пищов.

«Мы видим необходимость расширения данной успешной практики и на другие специальности, ведь после освоения образовательной программы в учреждении образования специалист должен получить и хорошие практические навыки в условиях организации-заказчика, чтобы полностью завершить обучение и войти в профессию, которую он выбрал при поступлении в ВУЗ или колледж», — подчеркивают в министерстве.

При этом, отмечают в ведомстве, срок получения высшего образования в Беларуси не изменится: подготовка специалистов в вузах будет и дальше длиться четыре-пять лет в зависимости от различных стандартов.

Останется ли возможность получить свободный диплом

Да, такая возможность у выпускников останется. Планируется, что для получения свободного диплома студенту необходимо будет возместить полную сумму понесенных государством затрат на обучение.

То есть не 50-70%, как сейчас делают платники, а все 100%.

Специальности, на которые вузы будут принимать абитуриентов с возможностью полного возмещения затрат на обучение, определят университеты по согласованию с учредителями и Минобразования.

«Но надо понимать, что после окончания ВУЗа или ССУЗа трудоустройство по выбранной специальности является необходимым этапом становления и профессионального роста молодых специалистов. Без этого, на мой взгляд, теряется сам смысл получения профессионального образования», — делится своим мнением Сергей Пищов.

Изменят ли цифры приема для платников в ВУЗы

Уже сейчас контрольные цифры приема в ВУЗы и колледжи формируют, исходя из потребностей заказчиков кадров, уточняют в Минобразования.

Иначе говоря, в скольких специалистах заинтересована экономика страны, стольких выпускников и должно подготовить учреждение образования.

Правда, не всегда потребности предприятий совпадают с желаниями абитуриентов. Поэтому в формировании количества платных мест учитывали и востребованность специальности у молодежи.

После введение обязательного распределения для выпускников-платников цифры приема на соответствующую форму обучения могут пересчитать. Но коснется это не всех специальностей.

«В данном случае каждое место должно быть обеспечено заявками организаций-заказчиков, чтобы по окончании обучения у каждого молодого специалиста была возможность трудоустроиться по полученной им специальности», — поясняет Сергей Пищов.

«По специальностям, которые сегодня в большей степени нужны экономике, цифры приема не изменятся в меньшую сторону. По другим — могут быть откорректированы, чтобы наши молодые люди, в том числе через профориентационные мероприятия, поступали на те специальности, которые действительно нужны стране и которые позволят найти место трудоустройства», — дополняют в Минобразования.

Там подчеркивают, сегодня в Беларуси молодому специалисту предоставляют ряд социальных гарантий: не предусмотрен испытательный срок, сильно ограничены причины для увольнения, предоставляется продолжительный трудовой отпуск, некоторым категориям выпускников выплачивают денежную помощь, а в случае переезда из-за распределения помогают с жильем.

Изменится ли стоимость платного образования

Повышения стоимости образования непосредственно из-за введения гарантированного трудоустройства для платников министерство не планирует. Тем не менее, говорят специалисты, издержки ВУЗов на обучение студентов увеличиваются.

«Необходимо понимать, почему растет стоимость обучения: сегодня мы активно модернизируем материально-техническую базу учреждений образования. Особенно тех, где готовят инженерные кадры, медиков, других специалистов. Закупается современное оборудование, открываются новые лаборатории и центры компетенций», — перечисляет специалист.

Вместе с тем, подчеркивает Сергей Пищов, резкого повышения оплаты образования в Беларуси не происходило и не происходит.

Как скоро платников начнут направлять на работу

Сейчас специалисты Минобразования работают над нормативным закреплением новаций. В ведомстве заверяют: нововведения примут только после широкого обсуждения с заинтересованными.

«Кроме того, мы намерены и дальше информировать наших граждан о введении двух лет обязательной работы для студентов платной формы образования», — подчеркивают в министерстве.

Однако ориентировочным сроком принятия поправок по распределению сейчас называют 2024 год. Жить по ним будут те студенты, которые поступят в ВУЗ или ССУЗ только после введения новаций.

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