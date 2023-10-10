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СМИ: Террористы ХАМАС начали казнить заложников в прямом эфире

  • 10.10.2023, 10:36
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СМИ: Террористы ХАМАС начали казнить заложников в прямом эфире

Появились первые сообщения об убийствах.

В ночь вторника, 10 октября, начали поступать сообщения о начале убийств израильских заложников ХАМАС в прямых эфирах.

О том, что ХАМАС начали казнить заложников в прямом эфире, говорится в публикациях палестинских Telegram-каналов.

Ранее боевики угрожали, что будут осуществлять это, если обстрелы в Газе будут продолжаться.

«Палестинские паблики начали публиковать видео расстрела заложников - мирных израильтян - в ответ на бомбардировку Газы и убийство мирных жителей без предупреждения. За вероятность видео ручаться нельзя, но и сомневаться в том, что они способны убивать не приходится», - сообщил известный журналист Александр Невзоров.

Сайт Charter97.org по этическим соображениям не публикует кадры зверств террористов ХАМАС. Видео можно посмотреть здесь.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, 9 октября, что израильские военные будут атаковать ХАМАС с такой силой, «как никогда раньше». Террористы ХАМАС в ответ пригрозили убить гражданских заложников.

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