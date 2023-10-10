WSJ: Вашингтон перекрывает Путину нефтяную лазейку 3 10.10.2023, 10:44

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Минфин США сделал резкое заявление.

США намерены принять жесткие меры, чтобы помешать России обходить нефтяные санкции, введенные после вторжения РФ в Украину.

Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, отметив при этом, что речь идет о соблюдении действующих ограничений, в том числе и ценового потолка на российскую нефть. Министр подчеркнула, что нынешние цены на рынке свидетельствуют, что этот механизм, возможно, больше не работает так, как должен работать, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому потолку. Речь идет о соблюдении действующих ограничений», — сказала министр.

Ожидается, что обеспечение ценовых ограничений на российскую нефть будет обсуждаться на встрече министров финансов стран Большой семерки в Марокко на этой неделе.

Война в Украине и ценовой потолок на российскую нефть

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Также вступил в силу запрет на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и запрет на связанное с транспортировкой предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи.

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