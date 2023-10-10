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AP: Об атаке на Израиль знали лишь шесть главарей ХАМАС

  • 10.10.2023, 11:08
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AP: Об атаке на Израиль знали лишь шесть главарей ХАМАС

Нападение планировали в режиме особой секретности.

Лишь ограниченный круг высших руководителей ХАМАС знали о планах по широкомасштабному вторжению в Израиль, которое произошло в минувшие выходные. Об этом агентству Associated Press заявил член руководства ХАМАС в изгнании Али Баракех, проживающий в Ливане.

«Лишь несколько командующих ХАМАС знали о нулевом часе», - сказал Баракех, добавив, что атаку около года планировали полдюжины высших командующих ХАМАС в Газе, и что даже ближайшие союзники группировки не были заранее проинформированы о времени нападения.

При этом Баракех утверждает, что даже в самом ХАМАС были шокированы итоговым масштабом своего вторжения, ведь они ожидали, что Израиль сможет быстро локализовать атаку, не допустив крупного прорыва.

Как отмечает Associated Press, его слова о небольшой операции опровергает тот факт, что в нападении приняли участие около 1000 боевиков, которые атаковали сразу с суши, с моря и даже с мотопарапланов.

Бараке заверил, что ХАМАС готов вести длительную войну с Израилем, заявив, что у него есть 40 тысяч боевиков только в Газе, а также арсенал ракет, которого хватит надолго. Также он выразил уверенность, что Иран и ливанская Хезболла «присоединятся к битве, если Газа будет покорена».

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