закрыть
10 октября 2023, вторник, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Подождите, надо мной что-то бабахнулo»: белорусы рассказали о ситуации в израильских городах

  • 10.10.2023, 11:17
«Подождите, надо мной что-то бабахнулo»: белорусы рассказали о ситуации в израильских городах

Люди сплотились и проявляют чудеса солидарности.

Беларусы, находящиеся сейчас в Израиле, рассказали «Белсату» о единении и солидарности жителей этой страны на третий день после террористической атаки боевиков ХАМАС. Сирены, взрывы, бессонные ночи – и очереди на станциях переливания крови.

Музыкант и певец Пинхас Ц. находится сейчас в городе Реховот в 20 км от Тель-Авива. На некоторое время он прерывает разговор с корреспондентом «Белсата», чтобы проверить, не зазвучала ли сирена. Спустя минуту снова выходит на связь и говорит, что было попадание в жилой дом, но – в соседнем городе.

Реховот: полторы минуты, чтобы добежать до убежища

«А утром 7 октября, когда все началось, попали в машину рядом с нашим домом. Но, к счастью, в нашем городе жертв не было. А сейчас – постоянные сирены. К сожалению, не все ракеты сбиваются. Поэтому постоянно люди бегают в бомбоубежища с детьми. И напряженная ситуация вообще, так как все закрыто, кроме продуктовых магазинов», – говорит Пинхас.

Пинхас рассказывает, что в случае воздушной тревоги у людей есть полторы минуты, чтобы спрятаться в бомбоубежище – ровно столько летит ракета из Газы до Реховота.

«Поэтому просто готовы все. Если сирена – все бегут в убежища или на лестничную клетку ниже, так как ракеты бьют по самым высоким этажам», – говорит наш собеседник.

Признается, что минувшая ночь – с субботы на воскресенье – была совершенно бессонной. Следующая – немного легче. Сирена разбудила после полуночи. А положить детей в постель после тревоги очень трудно.

«Начинаешь свыкаться с этой реальностью»

По словам Пинхаса, ситуация в понедельник остается напряженной. Люди выходят на улицу только по самым важным делам и не выпускают детей – из опасения, что в городе могут быть террористы ХАМАС. Говорит, что в субботу боевики проезжали совсем недалеко от их города.

Это начало уже второй войны, которую переживает семья Пинхаса. В конце февраля 2022 года она вынуждена была эвакуироваться в Израиль из Украины, которую атаковала Россия.

«Поэтому страха нет. После тех украинских переживаний ты уже начинаешь свыкаться с этой реальностью. Страх только у детей, и то ночью. И – за детей», – говорит мужчина.

Сравнивая первые дни войны в Украине и Израиле, замечает, что не видит сейчас в своем городе столько военных и военной техники, сколько было в Киеве в конце февраля 2022 года.

Фото: Oded Balilty / AP

Снимок иллюстративного характера. Израильтяне осматривают завалы здания на следующий день после того, как в него попала ракета, выпущенная из сектора Газа. Тель-Авив, Израиль. 8 октября 2023 года.

«Они где-то патрулируют, но я не вижу их постоянно. Выходишь и не видишь военной техники. Я полагаю, они больше дороги патрулируют, чем конкретные города. Но полиции много. Есть машины, которые не выглядят как полицейские, но понимаешь, что это полиция. Не знаю, как это работает. Чувствую только напряжение. И – нет людей на улицах», – делится Пинхас Ц.

Сплоченность и солидарность

Наш собеседник говорит также, что люди в городе сейчас не обсуждают вопрос, почему так вообще могло случиться, что атака ХАМАС оказалась такой непредвиденной и израильские службы были к ней неподготовлены.

«Никто сейчас это не обсуждает. Люди переключились на то, чем могут помочь и что сделать здесь и сейчас для армии и для обороны страны. Вопрос «Кто виноват» будет, думаю, подниматься позже», – говорит Пинхас.

Он говорит, что многие его знакомые, включая религиозную среду, получили повестку в армию и уже взяли в руки оружие. Остальные проводят многочисленные сборы – одежды и питания для военных. Сплоченность и солидарность – такая сейчас атмосфера.

«Подождите, что-то надо мной бабахнуло… Но у нас нет тревоги. Это точно где-то недалеко.

Может, километров 5 от нас. Сбили ракету, и тут все слышно. Скорее всего, в соседнем городе. Но здесь города не на таком расстоянии, как в Беларуси – совсем рядом друг от друга. Переезжаешь с одной улицы на другую – и уже другой город…» – объясняет Пинхас.

Хадера: «Все на нервах, все закрывают двери»

Об атмосфере солидарности и отсутствии паники рассказывает и журналист «Белсата» Борис Суходрев, находящийся в городе Хадера на севере Израиля. Город расположен за пределами боевых действий, и утром 7 октября здесь не звучали сирены воздушной тревоги.

Ситуация в городе в понедельник, как говорит Борис, внешне более спокойная, чем в обычные мирные дни, так как меньше людей и автомобилей на улицах. То, что в стране объявлена война, читается по лицам и эмоциям людей.

«Все на нервах, все стараются закрывать двери, потому что неизвестно, откуда могут прийти. Хадера находится рядом с большим количеством арабских поселений. Поэтому возможность того, что может вспыхнуть конфликт, всегда существует. Так происходило во время предыдущих конфликтов, когда в арабском секторе вспыхивали своего рода восстания. Но пока что все очень тихо», – рассказывает Борис Суходрев.

Журналист говорит, что никакой паники не наблюдается. Местные СМИ стараются не накручивать эмоции и предоставлять информацию очень корректно и аккуратно. Особенно ту, что касается возможного удара с севера боевиков ливанской группировки «Хезболла».

По словам Бориса Суходрева, уже появилась информация о переоборудовании в Хайфе подземной парковки больницы Рамбам, которая во время военных действий превращается в военный госпиталь. По мнению нашего собеседника, это не очень хороший знак. Но Израиль готовится к различным сценариям.

«Огромные очереди на станциях переливания крови»

Что касается информации о жертвах, то, по словам Суходрева, их количество продолжает увеличиваться.

Фото:Gideon Markowicz

«На сегодня было 300 человек, считающихся пропавшими без вести. Наверное, имеются в виду и те, кто был взят в заложники и находится сейчас на территории сектора Газа. Когда террористы въехали на своих пикапах, они убивали всех подряд. Остаются неопознанные тела. Поэтому число жертв, к сожалению, будет расти», – считает Борис Суходрев.

Он замечает, что в ответ на это люди объединяются на уровне муниципалитета и частных инициатив, чтобы помогать и поддержать семьи пострадавших и военных. Собирают продукты, одежду, средства гигиены. Готовятся к приему семей с юга страны.

«И люди начали очень активно сдавать кровь. Огромные очереди на станциях переливания крови. Все идут сдать кровь», – рассказывает журналист «Белсата».

Борис Суходрев отмечает, что военное положение в Хадере ощущается также по тому, что на улицах стало больше полицейских. Но не намного больше, чем в мирное время.

«Присутствие служб безопасности ощущается по всей стране. Вчера ездил к другу в соседний город. Проехал через 2-3 блокпоста и обратно, когда ехал, столько же. Но достаточно «лайтово». Заглядывают в машину, и едешь дальше», – рассказывает журналист.

Борис рассказывает также, что в продуктовых магазинах Хадера в последние дни ощущалась нехватка некоторых основных продуктов питания, но трудно это назвать дефицитом.

«Где-то там не было молока, где-то – яиц. Но не везде – точечно так. Просто надо свыкнуться с мыслью, что это уже война, и наладить логистику», – считает Борис Суходрев.

Утром 7 октября террористы ХАМАС начали ракетные обстрелы Израиля и наземное вторжение в близлежащие с Газой города, позже их поддержали террористы ливанской группировки «Хезболла». Израиль официально перешел к состоянию войны. По официальным данным, убиты более 700 израильтян, еще около 2100 ранены и более 100 похищены. Среди пострадавших от нападения на Израиль есть граждане Беларуси. Армия обороны Израиля заявила, что военные вернули контроль над всеми городами на границе с сектором Газа. Но не исключено, что боевики ХАМАС еще остаются на израильской территории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин