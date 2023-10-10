«Подождите, надо мной что-то бабахнулo»: белорусы рассказали о ситуации в израильских городах 10.10.2023, 11:17

Люди сплотились и проявляют чудеса солидарности.

Беларусы, находящиеся сейчас в Израиле, рассказали «Белсату» о единении и солидарности жителей этой страны на третий день после террористической атаки боевиков ХАМАС. Сирены, взрывы, бессонные ночи – и очереди на станциях переливания крови.

Музыкант и певец Пинхас Ц. находится сейчас в городе Реховот в 20 км от Тель-Авива. На некоторое время он прерывает разговор с корреспондентом «Белсата», чтобы проверить, не зазвучала ли сирена. Спустя минуту снова выходит на связь и говорит, что было попадание в жилой дом, но – в соседнем городе.

Реховот: полторы минуты, чтобы добежать до убежища

«А утром 7 октября, когда все началось, попали в машину рядом с нашим домом. Но, к счастью, в нашем городе жертв не было. А сейчас – постоянные сирены. К сожалению, не все ракеты сбиваются. Поэтому постоянно люди бегают в бомбоубежища с детьми. И напряженная ситуация вообще, так как все закрыто, кроме продуктовых магазинов», – говорит Пинхас.

Пинхас рассказывает, что в случае воздушной тревоги у людей есть полторы минуты, чтобы спрятаться в бомбоубежище – ровно столько летит ракета из Газы до Реховота.

«Поэтому просто готовы все. Если сирена – все бегут в убежища или на лестничную клетку ниже, так как ракеты бьют по самым высоким этажам», – говорит наш собеседник.

Признается, что минувшая ночь – с субботы на воскресенье – была совершенно бессонной. Следующая – немного легче. Сирена разбудила после полуночи. А положить детей в постель после тревоги очень трудно.

«Начинаешь свыкаться с этой реальностью»

По словам Пинхаса, ситуация в понедельник остается напряженной. Люди выходят на улицу только по самым важным делам и не выпускают детей – из опасения, что в городе могут быть террористы ХАМАС. Говорит, что в субботу боевики проезжали совсем недалеко от их города.

Это начало уже второй войны, которую переживает семья Пинхаса. В конце февраля 2022 года она вынуждена была эвакуироваться в Израиль из Украины, которую атаковала Россия.

«Поэтому страха нет. После тех украинских переживаний ты уже начинаешь свыкаться с этой реальностью. Страх только у детей, и то ночью. И – за детей», – говорит мужчина.

Сравнивая первые дни войны в Украине и Израиле, замечает, что не видит сейчас в своем городе столько военных и военной техники, сколько было в Киеве в конце февраля 2022 года.

Фото: Oded Balilty / AP

Снимок иллюстративного характера. Израильтяне осматривают завалы здания на следующий день после того, как в него попала ракета, выпущенная из сектора Газа. Тель-Авив, Израиль. 8 октября 2023 года.

«Они где-то патрулируют, но я не вижу их постоянно. Выходишь и не видишь военной техники. Я полагаю, они больше дороги патрулируют, чем конкретные города. Но полиции много. Есть машины, которые не выглядят как полицейские, но понимаешь, что это полиция. Не знаю, как это работает. Чувствую только напряжение. И – нет людей на улицах», – делится Пинхас Ц.

Сплоченность и солидарность

Наш собеседник говорит также, что люди в городе сейчас не обсуждают вопрос, почему так вообще могло случиться, что атака ХАМАС оказалась такой непредвиденной и израильские службы были к ней неподготовлены.

«Никто сейчас это не обсуждает. Люди переключились на то, чем могут помочь и что сделать здесь и сейчас для армии и для обороны страны. Вопрос «Кто виноват» будет, думаю, подниматься позже», – говорит Пинхас.

Он говорит, что многие его знакомые, включая религиозную среду, получили повестку в армию и уже взяли в руки оружие. Остальные проводят многочисленные сборы – одежды и питания для военных. Сплоченность и солидарность – такая сейчас атмосфера.

«Подождите, что-то надо мной бабахнуло… Но у нас нет тревоги. Это точно где-то недалеко.

Может, километров 5 от нас. Сбили ракету, и тут все слышно. Скорее всего, в соседнем городе. Но здесь города не на таком расстоянии, как в Беларуси – совсем рядом друг от друга. Переезжаешь с одной улицы на другую – и уже другой город…» – объясняет Пинхас.

Хадера: «Все на нервах, все закрывают двери»

Об атмосфере солидарности и отсутствии паники рассказывает и журналист «Белсата» Борис Суходрев, находящийся в городе Хадера на севере Израиля. Город расположен за пределами боевых действий, и утром 7 октября здесь не звучали сирены воздушной тревоги.

Ситуация в городе в понедельник, как говорит Борис, внешне более спокойная, чем в обычные мирные дни, так как меньше людей и автомобилей на улицах. То, что в стране объявлена война, читается по лицам и эмоциям людей.

«Все на нервах, все стараются закрывать двери, потому что неизвестно, откуда могут прийти. Хадера находится рядом с большим количеством арабских поселений. Поэтому возможность того, что может вспыхнуть конфликт, всегда существует. Так происходило во время предыдущих конфликтов, когда в арабском секторе вспыхивали своего рода восстания. Но пока что все очень тихо», – рассказывает Борис Суходрев.

Журналист говорит, что никакой паники не наблюдается. Местные СМИ стараются не накручивать эмоции и предоставлять информацию очень корректно и аккуратно. Особенно ту, что касается возможного удара с севера боевиков ливанской группировки «Хезболла».

По словам Бориса Суходрева, уже появилась информация о переоборудовании в Хайфе подземной парковки больницы Рамбам, которая во время военных действий превращается в военный госпиталь. По мнению нашего собеседника, это не очень хороший знак. Но Израиль готовится к различным сценариям.

«Огромные очереди на станциях переливания крови»

Что касается информации о жертвах, то, по словам Суходрева, их количество продолжает увеличиваться.

Фото:Gideon Markowicz

«На сегодня было 300 человек, считающихся пропавшими без вести. Наверное, имеются в виду и те, кто был взят в заложники и находится сейчас на территории сектора Газа. Когда террористы въехали на своих пикапах, они убивали всех подряд. Остаются неопознанные тела. Поэтому число жертв, к сожалению, будет расти», – считает Борис Суходрев.

Он замечает, что в ответ на это люди объединяются на уровне муниципалитета и частных инициатив, чтобы помогать и поддержать семьи пострадавших и военных. Собирают продукты, одежду, средства гигиены. Готовятся к приему семей с юга страны.

«И люди начали очень активно сдавать кровь. Огромные очереди на станциях переливания крови. Все идут сдать кровь», – рассказывает журналист «Белсата».

Борис Суходрев отмечает, что военное положение в Хадере ощущается также по тому, что на улицах стало больше полицейских. Но не намного больше, чем в мирное время.

«Присутствие служб безопасности ощущается по всей стране. Вчера ездил к другу в соседний город. Проехал через 2-3 блокпоста и обратно, когда ехал, столько же. Но достаточно «лайтово». Заглядывают в машину, и едешь дальше», – рассказывает журналист.

Борис рассказывает также, что в продуктовых магазинах Хадера в последние дни ощущалась нехватка некоторых основных продуктов питания, но трудно это назвать дефицитом.

«Где-то там не было молока, где-то – яиц. Но не везде – точечно так. Просто надо свыкнуться с мыслью, что это уже война, и наладить логистику», – считает Борис Суходрев.

Утром 7 октября террористы ХАМАС начали ракетные обстрелы Израиля и наземное вторжение в близлежащие с Газой города, позже их поддержали террористы ливанской группировки «Хезболла». Израиль официально перешел к состоянию войны. По официальным данным, убиты более 700 израильтян, еще около 2100 ранены и более 100 похищены. Среди пострадавших от нападения на Израиль есть граждане Беларуси. Армия обороны Израиля заявила, что военные вернули контроль над всеми городами на границе с сектором Газа. Но не исключено, что боевики ХАМАС еще остаются на израильской территории.

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