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Боевики ХАМАС убили израильтянку, сняли тело жертвы на видео и опубликовали ролик в ее соцсетях

  • 10.10.2023, 11:23
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Боевики ХАМАС убили израильтянку, сняли тело жертвы на видео и опубликовали ролик в ее соцсетях
Мор Баудер со своей бабушкой. Фото: facebook.com/people/Mor-Bayder

Внучка убитой рассказала о зверствах террористов.

Террористы ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября ворвались в дом жительницы кибуца Нир Оз, убили ее, сняли на видео тело жертвы и разместили этот ролик на странице убитой в Facebook. Так родственники узнали о гибели женщины. Об этом рассказала внучка жертвы боевиков Мор Баудер.

Кибуц Нир Оз находится недалеко от границы с сектором Газа. По словам Мор Баудер, утром 7 октября террористы вломились в дом к ее бабушке. Боевики убили женщину, забрали ее телефон, сняли на видео ее тело и опубликовали ролик на странице жертвы в Facebook. Это видео увидели члены семьи убитой.

«Террорист пришел к ней домой, убил ее, забрал телефон, снял ужас и опубликовал на стене в Facebook. Вот как мы узнали о случившемся», — рассказала Мор.

По словам девушки, ее бабушка была добрым человеком и заботилась о членах общины.

«Каждое утро она ездила на велосипеде в коммуну, чтобы постирать и сложить одежду всем членам кибуца, а днем возвращалась, чтобы позаботиться о саде, который она любила больше всего на свете. Моя бабушка любила жизнь, но как мы будем жить без тебя? Кто я без тебя? Неготовность говорить о тебе в прошедшем времени — это мой кошмар», — добавила Мор.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали операцию «Буря Аль-Аксы» — выпустили по Израилю несколько тысяч ракет и прорвались на территорию страны.

Израильское правительство фактически объявило о состоянии войны — задействовало параграф «40-Алеф» (40א). Таким образом, армия получила полную свободу действий. В прошлый раз этот параграф вводили в действие 50 лет назад, во время войны Судного дня. За 48 часов ЦАХАЛ мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Утром 9 октября Армия обороны Израиля заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа.

В результате нападения ХАМАС на Израиль, по данным на вечер 9 октября, погибли не менее 900 человек, говорится в сводке управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 2741 человек получил ранения, сообщает израильский Минздрав.

9 октября боевики пригрозили, что начнут казнить заложников в случае атак Израиля на жилые здания в секторе Газа.

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