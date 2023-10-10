Две работницы мясокомбината в Березе «поправились» сразу на 10 кг 10.10.2023, 11:36

Ими занялась милиция.

В Березе задержали двух сотрудниц местного предприятия, которые пытались вынести с работы под одеждой 10 кг мяса. Об этом сообщила пресс-служба Департамента охраны.

Внимание милиционеров две женщины 56 и 39 лет привлекли при выходе с предприятия. Выяснилось, что под одеждой у них были спрятаны целлофановые пакеты с мясом общим весом около 10 кг.

Одна из правонарушительниц уже вынесла с предприятия и спрятала в своей машине более 30 кг говяжьей вырезки.

«Общая сумма похищенного составила более 570 белорусских рублей. В отношении местных жительниц проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

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