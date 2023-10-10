Российские пропагандисты открыто поддержали ХАМАС и «подставили» Иран 10.10.2023, 11:39

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На российском ТВ открыто заявили о причастности Тегерана к нападению на Израиль.

На российском пропагандистском телеканале «НТВ» в очередной программе Норкина «Место встречи» активно обсуждалась тема нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Один из пропагандистов открыто восхищался действиями боевиков.

Он уверенно заявил, что за координацией стояли спецслужбы Ирана, тем самым он подтвердил информацию в СМИ о том, что план военной операции против Израиля был разработан Тегераном, передает dialog.ua.

Со слов пропагандиста, боевики знали все адреса и место нахождения высокопоставленных чиновников и командиров ЦАХАЛ.

Они якобы вошли небольшими группами, отработали и скрылись на территорию сектора Газа.

Также он не исключает, что все задержанные командиры ЦАХАЛ сейчас уже даже не в этом городе, а их передали куда-то дальше, возможно в Тегеран.

Также он уверяет, что на видео, демонстрируемом Западом, показывают каких-то «голодранцев», которые годами «сидели за колючей проволокой и им дали волю». Именно эти «голодранцы» убивали мирное население Израиля, но не боевики из ХАМАС.

Напомним, что Россия всегда была союзником ХАМАС, Хезболлы и Ирана. В Кремле уже давно на информативном уровне поддержали ХАМАС.

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