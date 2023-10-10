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Зеленский впервые с начала войны приехал в Румынию

  • 10.10.2023, 11:54
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Зеленский впервые с начала войны приехал в Румынию

Украинский и румынский президенты будут обсуждать безопасность региона.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом в Румынию во вторник, 10 октября.

Об этом он сообщил в Telegram.

В частности, Зеленский встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и проведет с ним переговоры. Среди тем — развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление ПВО, безопасность в регионе Черного моря и отношения с союзниками.

«Прежде всего Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также — за максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной… Этот визит принесет пользу нашим народам», — говорится в сообщении.

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