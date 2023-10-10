В Беларуси задержали старшую научную сотрудницу Института истории НАН 2 10.10.2023, 12:23

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Зорина Канапацкая

Доцент готовила к защите монографию по тематике о белорусских татарах.

Силовики задержали старшую научную сотрудницу Института истории Национальной академии наук Зорину Канапацкую. Ее «покаянное» видео опубликовал 10 октября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Женщина работала в отделе истории Беларуси IX—XVIII веков и археографии.

— Я занималась исключительно своей научной деятельностью, закончила докторантуру и готовила уже к защите монографию по тематике о белорусских татарах. Виновата в том, что была подписана на «экстремистские» каналы и знакомилась с их содержанием, — заставили сказать на камеру Зорину.

Ее вынудили также признаться в подписке на бот «Перамога» и в том, что она «находилась рядом с проходящими митингами», фотографировалась на фоне «протестной толпы» и протестной символики.

На сайте Института истории указано, что в должности старшей научной сотрудницы Зорина Канапацкая работала с сентября 2023 года. Ученое звание доцента ей присвоили в 2011 году.

Зорина Канапацкая является автором более 100 научных работ, учебных программ и учебных комплексов для студентов исторического факультета БГПУ и факультета социокультурных коммуникаций БГУ.

Сфера ее научных интересов — национальные меньшинства, религиоведение, история, культура, религия белорусских татар XIV-XXI, славянская письменность арабскографичным письмом, лингвистика, стилистика английского языка.

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