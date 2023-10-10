закрыть
10 октября 2023, вторник, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси задержали старшую научную сотрудницу Института истории НАН

2
  • 10.10.2023, 12:23
  • 5,800
В Беларуси задержали старшую научную сотрудницу Института истории НАН
Зорина Канапацкая

Доцент готовила к защите монографию по тематике о белорусских татарах.

Силовики задержали старшую научную сотрудницу Института истории Национальной академии наук Зорину Канапацкую. Ее «покаянное» видео опубликовал 10 октября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Женщина работала в отделе истории Беларуси IX—XVIII веков и археографии.

— Я занималась исключительно своей научной деятельностью, закончила докторантуру и готовила уже к защите монографию по тематике о белорусских татарах. Виновата в том, что была подписана на «экстремистские» каналы и знакомилась с их содержанием, — заставили сказать на камеру Зорину.

Ее вынудили также признаться в подписке на бот «Перамога» и в том, что она «находилась рядом с проходящими митингами», фотографировалась на фоне «протестной толпы» и протестной символики.

На сайте Института истории указано, что в должности старшей научной сотрудницы Зорина Канапацкая работала с сентября 2023 года. Ученое звание доцента ей присвоили в 2011 году.

Зорина Канапацкая является автором более 100 научных работ, учебных программ и учебных комплексов для студентов исторического факультета БГПУ и факультета социокультурных коммуникаций БГУ.

Сфера ее научных интересов — национальные меньшинства, религиоведение, история, культура, религия белорусских татар XIV-XXI, славянская письменность арабскографичным письмом, лингвистика, стилистика английского языка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин