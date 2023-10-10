Bloomberg: Роль Ирана в войне против Израиля подобна русской матрешке 1 10.10.2023, 12:50

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Тегеран ждут последствия.

Столь же неудивительно, сколь и гротескно видеть, как лидеры Ирана аплодируют «победе» Хамаса, даже несмотря на то, что растет количество свидетельств зверств в отношении израильских женщин и детей, пишет Bloomberg.

С этого момента перспективы Тегерана, а также Израиля и США станут гораздо более сложными.

«Мы до сих пор точно не знаем, какую роль сыграл Иран в субботнем нападении ХАМАСа на Израиль, но появляется все больше свидетельств того, что партнер Тегерана, по крайней мере, попросил разрешения, а это означает, что израильским и американским политикам придется учитывать это в своих ответах», - сказано в материале.

Иран больше не так изолирован и уязвим, как раньше. Война в Украине изменила геополитические расклады, и в результате, возможно, впервые после революции 1979 года, Тегеран может рассчитывать на то, что влиятельные друзья предоставят ему хотя бы дипломатическую защиту. Этому способствовала ее роль в предоставлении Москве ударных дронов для вторжения в Украину.

Важность поставок иранской нефти для подавления цен на мировом рынке, а также их потенциал нарушить гораздо более крупные потоки нефти через Ормузский пролив также предлагают определенные рычаги воздействия, если не защиту.

В то же время, как многие уже говорили, процесс нормализации отношений между Израилем и арабским миром прогрессировал после подписания в 2020 году при посредничестве США соглашений Абрахамса. Соглашение о присоединении Саудовской Аравии лежало на столе, даже несмотря на то, что Израиль начал политику отказа от уступок в отношениях с палестинцами, живущими в секторе Газа и на Западном Берегу. Все это в субботу зашло в тупик - явная победа Ирана.

Атака Хамаса - это именно та демонстративно разрушительная операция, которую Иран хотел провести в течение многих лет, и она предлагает долгожданное отвлечение от его многочисленных внутренних проблем.

Для иранского режима главная проблема заключается в том, что война с разъяренным Израилем, полностью поддерживаемая силой США, может, в случае неудачи, стать его последней битвой или, в равной степени, может ознаменовать конец Хезболлы, ее марионеточной силы в Ливане, говорит Джон Рейн, специалист по Ближнему Востоку и старший советник по геополитической экспертизе в Международном институте стратегических исследований в Лондоне. Вот почему Иран в последние годы пытался избежать прямой войны с использованием обычных вооружений.

В то же время, задача для США и Израиля состоит в том, чтобы наказать Иран, не увеличивая при этом цену и разрушения грядущего конфликта для себя. Вторжение в страну с населением 88 миллионов человек, прорезанную горами и превышающую по размерам Украину более чем в 2,5 раза, не является вариантом. Удары по КСИР и его марионеточным силам за пределами Ирана могут иметь эффект. Воздушные удары внутри Ирана могут даже оказать услугу верховному лидеру Али Хаменеи, побудив его внутренних оппонентов сплотиться против общей внешней угрозы.

Сравнительно немногие рядовые иранцы с удовольствием вступали бы в драку с США или Израилем, но стоит помнить, что Касем Сулеймани, глава сил КСИР «Аль-Кудс», убитый США в Ираке в 2020 году, был одной из самых популярных фигур в стране. Даже оппоненты режима поддержали идею борьбы с суннитскими радикалами, такими как «Исламское государство», за границей, чтобы им не пришлось делать это дома.

Давление как на Израиль, так и на Иран с целью расширить операцию «Железный меч» против Хамаса до региональной войны вполне реально. Но более широкая война далеко не неизбежна. Ультраконсервативное руководство Ирана «будет превозносить ХАМАС по мере продолжения этой борьбы, но придет время, когда оно окажется под давлением и вынуждено будет вкладывать свои деньги в то, что говорит, потому что ХАМАС будет готов просить о помощи», - говорит Рейн.

В Сирии и Ираке это означало отправку личного состава КСИР на передовую, но ставки в Газе гораздо выше. Даже ХАМАС, убедившись, что Израилю придется атаковать его оплот в секторе Газа, не может быть уверен, что стареющие иранские исламистские революционеры придут ему на помощь.

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