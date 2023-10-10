закрыть
10 октября 2023, вторник, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли новое применение глицину

1
  • 10.10.2023, 13:03
  • 1,716
Ученые нашли новое применение глицину

Его будут использовать в медицинской электронике.

Ученые национального исследовательского университета МИЭТ предложили применять глицин в качестве элемента для медицинской электроники. Результаты исследования опубликованы в журнале Physica Scripta.

Отмечается, что в составе международной группы ученые смогли усилить пьезоэлектрический эффект кристаллов глицина с помощью механической полировки. Это позволит создавать биосовместимые электромеханические устройства малого размера.

Такое направление играет важную роль в медицине высоких технологий. К примеру, электрические элементы в различных имплантатах улучшают их управляемость.

«Полированные на молекулярном уровне кристаллы демонстрировали улучшенную пьезо- и сегнетоэлектрическую активность», — поделился доцент Института перспективных материалов и технологий Максим Силибин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин