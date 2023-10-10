Мир черно-белый 5 Анна Гин

10.10.2023, 13:07

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Анна Гин

Все совершенно однозначно.

– Мир не черно-белый, Аня, – убеждал меня только что знакомый из Германии, – нужно понимать исторический контекст и вообще…

Мужчина запнулся.

– Все не так однозначно? – подсказала я ему концовку фразы.

Он согласился.

Мы обсуждали события в Израиле. Под словом «события» я подразумеваю терроризм радикальных палестинцев, расстрел мирных людей исламской группировкой ХАМАС.

Я, конечно, не историк, не политик, и вообще баба, и место мое на кухне, да. Но скажите мне, в каких исторических контекстах нужно разобраться, чтобы оправдать убийство безоружных подростков на музыкальном фестивале? Какие тонкости географии нужно изучить, чтобы объяснять пытки, насилие, мародерство?

Образованные аналитики, которые всерьез рассуждают на тему «исконно палестинских территорий», таская по комментариям Османскую империю, вы себя слышите?

Гитлеровские нацисты, жонглируя подобными аргументами, строили газовые камеры.

Люди, остановитесь.

Мой личный манифест сегодня: мир черно-белый. Все совершенно однозначно. Варвары, вламывающиеся в твой дом с оружием, должны быть уничтожены.

Слава Украине. Ам Исраэль Хай.

Анна Гин, «Фейсбук»

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