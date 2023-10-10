New Yorker: Вопрос передачи ATACMS для Украины решил один случай 1 10.10.2023, 13:16

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Стало известно, что побудило администрацию Байдена принять решение.

Президент США Джо Байден принял решение передать Украине дальнобойные ATACMS еще в сентябре - накануне встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как пишет New Yorker без ссылок на конкретный источник, такое решение в пользу Украины Белый дом побудило принять аналогичное решение Великобритании по отправке Storm Shadow.

Журналисты отмечают, что вопрос дальнобойных ракет «стал особенно больным местом» в ходе дискуссий между конгресменами и администрацией Байдена. В Белом доме до последнего переживали, что ATACMS могут эскалировать ситуацию и втянуть в войну Соединенные Штаты.

Но как только Лондон анонсировал передачу Storm Shadow, Вашингтон задумался еще раз. Авторы публикации вспоминают, что в Пентагоне тогда называли только один сдерживающий фактор - риск истощения запасов США на случай «непредвиденных обстоятельств», например войны с Ираном или Китаем.

Но эти аргументы не убедили членов Конгресса от обеих партий, которые призывали Байдена «немедленно» предоставить Украине ATACMS.

«В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее», - пишет издание.

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