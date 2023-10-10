«Целая семья исчезла с лица земли» 10.10.2023, 13:17

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Боевики ХАМАС зверски убили мужа, жену и троих детей в кибуце на юге Израиля.

Террористы палестинской группировки ХАМАС убили семью из пяти человек, которая проживала в кибуце на юге Израиля. Об этом сообщил экс-представитель дипмиссии Израиля в Вашингтоне Элад Штромайер в соцсети X (экс-Twitter).

Семья Кедем проживала в кибуце Нир-Оз на юге страны всего в 2,5 км от границы сектора Газа. Вооруженные палестинцы проникли в населенный пункт во время атаки на Израиль 7 октября. Как пишет Штромайер, во время нападения семья Кедем была «зверски убита террористами ХАМАС».

«Целая семья исчезла с лица земли», — отметил дипломат.

У супругов Йонатана и Тамар Кедем были 6-летние двойняшки Шахар и Арбель, а также 4-летний сын Омер.

Ранее Русская служба Би-би-си со ссылкой на израильское издание Ynet рассказывала историю еще одной жительницы кибуца Нир-Оз — 84-летней Дитцы Хайман. Узнав, что в поселение проникли вооруженные палестинцы, дочь Дитцы, Дафна, поговорила с ней по телефону незадолго до 10 утра в субботу и удостоверилась, что мать ушла в защищенную комнату (специальные укрытия есть во многих израильских домах).

Но после 10 утра Дитца перестала отвечать. Много позже, после очередного звонка, трубку сняли и голос на другом конце ответил «Это ХАМАС, это ХАМАС». То же самое сказали и перезвонившей позже сестре Дафны. Позже дочери Хайман узнали, что она вышла из безопасной комнаты с криками «Спасите!». Один из соседей с оружием попытался ей помочь, но не смог. Дафна Хайман утверждает, что в этом кибуце взяли в заложники целую группу престарелых жителей.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали операцию «Буря Аль-Аксы» — выпустили по Израилю несколько тысяч ракет и прорвались на территорию страны. ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и «осквернении священного места мусульман», а также в неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израильское правительство фактически объявило о состоянии войны — задействовало параграф «40-Алеф» (40א). Таким образом, армия получила полную свободу действий. В прошлый раз этот параграф вводили в действие 50 лет назад, во время войны Судного дня. За 48 часов ЦАХАЛ мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Утром 9 октября Армия обороны Израиля заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа.

В результате нападения ХАМАС на Израиль, по данным на вечер 9 октября, погибли не менее 900 человек, говорится в сводке управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 2741 человек получил ранения, сообщает израильский Минздрав.

9 октября боевики пригрозили, что начнут казнить заложников в случае атак Израиля на жилые здания в секторе Газа.

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