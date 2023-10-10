Оперативный командующий и глава Генштаба армии Польши подали в отставку 10.10.2023, 13:25

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Раймунд Анджейчак

В чем причина?

Два высокопоставленных польских генерала — начальник Генерального штаба Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения Томаш Пиотровский — подали заявления об отставке, пишет Rzeczpospolita.

По данным издания, заявления об отставке обоих командиров были направлены накануне в Канцелярию президента. Сообщается, что генералы уходят в отставку из-за конфликта с главой Министерства обороны Мариушем Блащаком, который публично обвинил Пиотровского в халатности.

«Блащак обвинил генерала Пиотровского в том, что тот не сообщил об инциденте, произошедшем 16 декабря 2022 года, когда российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Он также указал на то, что Пиотровский не провел эффективную операцию по поиску ракеты. Глава Минобороны предложил тогда уволить генерала, но президент Анджей Дуда, принимающий кадровые решения относительно ведущих командующих ВС, не пожелал идти на столь жесткие действия», — пишет Rzeczpospolita.

Также польские СМИ отмечают, что подавшие в отставку генералы были недовольны политизацией армии во время предвыборной кампании.

Напомним, в декабре прошлого года россияне провели массовый обстрел территории Украины — для этого использовались в том числе самолеты, которые дислоцировались в Беларуси. Тогда из-за появления истребителя Су-34 вблизи воздушного пространства НАТО в небо были подняты боевые самолеты Альянса.

В то же время польские радары засекли объект, прилетевший со стороны Беларуси. Военные отслеживали его до тех пор, пока не потеряли в окрестностях Быдгоща — в паре километров от того места, где случайный свидетель обнаружил обломки в конце апреля.

Поиски объекта велись в этом районе еще в декабре, но были прекращены из-за непогоды. При этом польские военные в нарушение протокола не уведомили об инциденте прокуратуру.

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