В белорусские города все чаще приходят лисы 2 10.10.2023, 13:28

Этих животных заметили на улицах Гродно и Могилева.

Жители Гродно не раз замечали на улицах города лисиц, пишет «Комсомолка».

Одно из животных было снято очевидцем на камеру в апреле, а сентябре было три таких случая. Причем чувствовали они себя уверенно и людей не боялись.

Павел Велигуров, научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», назвал несколько возможных причин появления лисиц в городе.

В частности, они могли прийти к людям из-за голода или из-за болезни. Следует учитывать, что лисы чаще других зверей страдают бешенством.

- У больных особей отсутствует чувство страха, поэтому они и заходят в города, также способны без причины нападать на людей, наносить им травмы, - сказал ученый.

При встрече с лисой он советует найти способ отогнать ее: шуметь, кричать и т.п.

Как понять, что животное может быть больным? Такие особи отличаются уверенным поведением и наглым взглядом. А если увидите капающую из пасти слюну, то почти наверняка можете быть уверенными, что эта лиса заражена бешенством.

В любом случае не следует вступать в контакт с животным, ведь здоровая лисица никогда не пойдет к человеку.

Например, больного лиса нашли в Могилеве. Статистика говорит, что за 8 месяцев 2023 года в видовой структуре животных, заболевших бешенством на территории Могилевской области, наибольшая доля приходится на диких зверей - 65,8 процента. Из них лисицы составляют 55,5 процента.

Если все-таки контакт с животным произошел, то следует обязательно обратиться в ближайшее медучреждение.

Кстати, всего в Беларуси обитает от 35 до 45 тысяч лисиц.

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