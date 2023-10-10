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100 тысяч солдат и тысячи танков: ЦАХАЛ начал масштабную операцию в секторе Газа

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  • 10.10.2023, 13:40
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100 тысяч солдат и тысячи танков: ЦАХАЛ начал масштабную операцию в секторе Газа

Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Армия Израиля начинает крупномасштабную атаку на объекты ХАМАСа в секторе Газа с применением авиации. Уже есть первые результаты ударов. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Представитель ЦАХАЛа отметил, что под удар авиации Израиля попали террористические объекты организации ХАМАС в секторе Газа.

«Военные самолеты ЦАХАЛа недавно атаковали ряд террористических объектов террористической организации ХАМАС на всей территории сектора Газа. Среди прочего, самолеты атаковали военный комплекс и склад оружия», - отметили в пресс-службе ЦАХАЛа.

В пресс-службе израильской армии также сообщили, что было атаковано помещение боевого управления в Западной Джабалии, которое использовалось террористической организацией ХАМАС для направления терроризма против Государства Израиль.

В то же время, в Газу могут войти до 100 000 израильских военных. Такую оценку приводит военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, за последние дни авиация Израиля поразила более 1700 целей в Газе в рамках подготовки к сухопутной части операции «Железные мечи».

Всего в Газе проживают около 2 млн человек, половина из них дети. Среди них укрываются около 100 000 террористов ХАМАС.

Командование ЦАХАЛ предупредило жителей семи зон на севере и востоке анклава, что они должны бежать, так как там вскоре начнутся бои. Чтобы стимулировать их скорее покинуть дома, Израиль ввёл полную блокаду Газы.

«Израильские военные стратеги планируют, что в Газу войдут до 100 000 солдат и тысячи единиц танков и бронетехники. По мнению наблюдателей, именно эта фаза операции станет самой кровавой. Не только для ХАМАС и ЦАХАЛ, но и для мирных жителей Газы», - отмечает Юлиан Рёпке.

Он также добавил, что возможно, в какой-то момент Израиль и Египет откроют границы, чтобы позволить уйти гражданским.

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