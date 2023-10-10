ЦНС: Спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт «под чужим флагом» на польской границе 4 10.10.2023, 13:41

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Назван возможный объект атаки.

Спецслужбы России и Беларуси намерены сбросить взрывчатку с дрона на белорусскую нефтебазу, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что между российской ФСБ и белорусским КГБ достигнуты договоренности провести операцию «под чужим флагом» против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны.

Как объект для теракта рассматривается нефтебаза «Брестоблнефтепродукт» неподалеку от населенного пункта Прилуки Брестской области, который находится в 2 км от белорусско-польской границы.

По данным ЦНС, там планируется осуществить сброс с беспилотника. По информации от белорусского подполья, аэроразведку предполагаемых объектов вели наемники ЧВК «Вагнера» в августе этого года.

Подчеркнем, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины. В то же время, такая провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашей страны.

Отметим, что это уже не первое сообщение о том, что россияне могут готовить теракты для дальнейшего обвинения Украины.

Так, в августе СБУ сообщала, что Россия хочет использовать «вагнеровцев» для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого они готовили теракт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

А в июле Россия готовила операцию под чужим флагом в Черном море. Причиной тому стал отказ от «зернового соглашения» и удары по украинской портовой инфраструктуре.

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