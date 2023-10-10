Аятолла Хаменеи: Иран целует руки тем, кто напал на Израиль 10.10.2023, 14:04

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Али Хаменеи

«Духовный лидер» Ирана впервые прокомментировал атаку террористов.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил во вторник, что Тегеран «не причастен к нападению группировки ХАМАС на Израиль», но приветствовал «непоправимое» военное поражение Израиля и «провал» его разведки.

В своем первом после нападения выступлении по телевидению Хаменеи сказал: «Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим», передает ВВС.

«Это разрушительное землетрясение уничтожило некоторые критически важные структуры (в Израиле), которые нелегко будет восстановить, — сказал Хаменеи. — В этой катастрофе виноваты действия самого сионистского режима».

Иран отказывается признавать право Израиля на существование и видит своей задачей его полное уничтожение, иранские официальные лица не употребляют слово «Израиль», используя вместо него эвфемизмы, вроде «вражеское образование» или «сионистский режим».

Иран выступает одним из ведущих спонсоров экстремистских группировок, таких как ХАМАС или «Хезболла», и многие считают, что именно Иран стоит за нынешним нападением на Израиль из сектора Газа.

В понедельник заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер вновь заявил, что, хотя США считают Иран причастным к атакам ХАМАС на Израиль, на данный момент у США нет «прямой информации», связывающей Тегеран с этими атаками.

Республиканцы в США резко критикуют администрацию Джо Байдена за принятое в конце сентября решение передать Тегерану замороженные активы на 6 млрд. долларов, которое, как они считают, развязало Ирану руки в подготовке нападения на Израиль.

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